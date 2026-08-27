Fantom Szentendrén: fehér ruhás, csuklyás rém tartja rettegésben a helyieket

Óriási a pánik és a felháborodás Szentendrén, ahol hónapok óta egy kísérteties alak bukkant fel az éjszakai órákban. A helyiek beszámolói szerint a titokzatos fantom rendszerint fehér lepelben, csuklyában vagy menyasszonyi ruhára emlékeztető öltözékben jelenik meg a sötét utcákon. Leggyakrabban a Bükkös-patak környékén és a közeli játszótérnél tűnik fel, ahol a bokrok mögül vagy a kerítések tövéből figyeli az arrafelé sétálókat.

A szentendrei fantom rendszerint fehér lepelben és csuklyában jelenik meg a sötét utcákon (Fotó: AI illusztráció)

Videó is készült a rémisztő fantomról

Az egyik környékbeli férfi már többször is szembe találkozott a rejtélyes idegennel, legutóbb pedig sikerült videófelvételt is készítenie róla. Elmondása szerint az alak percekig mozdulatlanul állt egy kerítés mellett, és némán leste a gyanútlan járókelőket.

Közel mentem, és akkor még egy ideig állt és nézett... Majd hirtelen megfordult, és elsétált”

– idézte fel a kellemetlen élményt a szemtanú az RTL Híradónak.

A közösségi médiát szó szerint elárasztották a rémült beszámolók. Egy másik helyi lakos arról írt, hogy a fehér ruhás rém a parkoló autójához sétált oda, és mereven bámult rá az ablakon keresztül. Bár a jármű ajtói zárva voltak, a sofőrt így is rettegés fogta el.

Egy másik szemtanú pedig arról számolt be, hogy nagyjából három hónapja találkozott a különös figurával, aki akkor menyasszonyi ruhát viselt. A helyi lakos elmondta: első pillantásra, a távolból azt hitte, egy valódi szellemet lát az éjszaka közepén.

Fiatal lányokat figyelhet, civil járőrök vigyázzák az utcákat

A környéken élők félelme nem alaptalan: többen úgy vélik, az alak célzottan a játszótér környékén sétáló fiatal lányokat és nőket figyeli a sötétből. A kialakult pszichózis miatt egyre többen döntenek úgy, hogy sötétedés után nem vállalják a gyaloglást.

Sokszor megyek haza este, és sokszor meggondolom, hogy gyalog menjek-e a patakparton. Inkább taxival megyek, ha nincs busz”

– közölte egy idősebb hölgy.

Miután a lakosság biztonságérzete teljesen odalett, a helyiek elhatározták, hogy a saját kezükbe veszik az irányítást: éjszakánként civil járőröket szerveznek a Bükkös-patak partjára és a játszótér környékére, hogy megvédjék a környékbelieket.