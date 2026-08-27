Fantom Szentendrén: fehér ruhás, csuklyás rém tartja rettegésben a helyieket

Óriási a pánik és a felháborodás Szentendrén, ahol hónapok óta egy kísérteties alak bukkant fel az éjszakai órákban. A helyiek beszámolói szerint a titokzatos fantom rendszerint fehér lepelben, csuklyában vagy menyasszonyi ruhára emlékeztető öltözékben jelenik meg a sötét utcákon. Leggyakrabban a Bükkös-patak környékén és a közeli játszótérnél tűnik fel, ahol a bokrok mögül vagy a kerítések tövéből figyeli az arrafelé sétálókat.
Videó is készült a rémisztő fantomról
Az egyik környékbeli férfi már többször is szembe találkozott a rejtélyes idegennel, legutóbb pedig sikerült videófelvételt is készítenie róla. Elmondása szerint az alak percekig mozdulatlanul állt egy kerítés mellett, és némán leste a gyanútlan járókelőket.
Közel mentem, és akkor még egy ideig állt és nézett... Majd hirtelen megfordult, és elsétált”
– idézte fel a kellemetlen élményt a szemtanú az RTL Híradónak.
A közösségi médiát szó szerint elárasztották a rémült beszámolók. Egy másik helyi lakos arról írt, hogy a fehér ruhás rém a parkoló autójához sétált oda, és mereven bámult rá az ablakon keresztül. Bár a jármű ajtói zárva voltak, a sofőrt így is rettegés fogta el.
Egy másik szemtanú pedig arról számolt be, hogy nagyjából három hónapja találkozott a különös figurával, aki akkor menyasszonyi ruhát viselt. A helyi lakos elmondta: első pillantásra, a távolból azt hitte, egy valódi szellemet lát az éjszaka közepén.
Fiatal lányokat figyelhet, civil járőrök vigyázzák az utcákat
A környéken élők félelme nem alaptalan: többen úgy vélik, az alak célzottan a játszótér környékén sétáló fiatal lányokat és nőket figyeli a sötétből. A kialakult pszichózis miatt egyre többen döntenek úgy, hogy sötétedés után nem vállalják a gyaloglást.
Sokszor megyek haza este, és sokszor meggondolom, hogy gyalog menjek-e a patakparton. Inkább taxival megyek, ha nincs busz”
– közölte egy idősebb hölgy.
Miután a lakosság biztonságérzete teljesen odalett, a helyiek elhatározták, hogy a saját kezükbe veszik az irányítást: éjszakánként civil járőröket szerveznek a Bükkös-patak partjára és a játszótér környékére, hogy megvédjék a környékbelieket.
Az egyik főszervező hangsúlyozta: mindenkinek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezze magát a saját lakóhelyén. Hozzátette, több fiatal lány és asszony jelezte már, hogy a történtek miatt rettegnek, és nem mernek egyedül utcára lépni az esti órákban.
Megkerestük a hatóságokat, hogy tudnak-e a szellemről
A szentendrei fantommal kapcsolatban az Origo megkérdezte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy érkezett-e bejelentés hozzájuk, és ha igen, a rendőrség indít-e bármilyen eljárást, vizsgálatot az ügyben. Megkeresésünkre eddig nem reagáltak, amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.
Nem válaszolt az szentendrei önkormányzat sem, akiktől azt szerettük volna megtudni, hogy tudnak-e a problémáról, és tesznek-e bármilyen lépést a lakosság megnyugtatása érdekében.
Maszkos betörő kísért Nagytétényben
Nemcsak Szentendrén, de Budapest XXII. kerületében, Nagytétényben is pattanásig feszült a hangulat. Ott egy maszkot viselő férfi miatt aggódnak a lakók, aki a beszámolók szerint nemcsak az utcán ólálkodik, hanem családi házak kertjeibe is bemászik. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított, már gőzerővel keresik az elkövetőt.