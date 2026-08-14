Fegyveres férfi jelent meg a gyerekek között egy nyíregyházi játszótéren

Fegyverrel tért vissza egy 56 éves férfi egy nyíregyházi, örökösföldi játszótérre, miután korábban arra kérte az ott tartózkodó családokat, hogy menjenek haza, mert zavarta a gyerekek hangoskodása – számolt be róla a SZON.

A fegyvert lefoglalták a nyíregyházi nyomozók – A kép illusztráció

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Egy szemtanú beszámolója szerint az eset este hat óra után történt. A férfi először azt mondta a játszótéren tartózkodóknak, hogy csendet szeretne, mert nem tud pihenni. A szülők közölték vele, hogy hamarosan egyébként is hazamennek gyermekeikkel.

A férfi ezt követően elment, majd fegyverrel a kezében tért vissza a játszótérre. A jelenlévők megijedtek, a szülők pedig igyekeztek biztonságba helyezni gyermekeiket.

Az egyik édesapa ekkor a férfira vetette magát és lefogta. A férfinak azonban sikerült kiszabadulnia, majd elmenekült a helyszínről. A történtek során senki nem sérült meg.

Otthonában fogták el a fegyveres férfit

A bejelentést követően rendőrök érkeztek a helyszínre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az 56 éves férfit később az otthonában elfogták, majd előállították a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra.