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fegyver

Fegyveres férfi jelent meg a gyerekek között egy nyíregyházi játszótéren

19 perce
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Egy 56 éves férfi zavarta meg a családok nyugalmát egy nyíregyházi játszótéren, miután a gyerekek hangoskodása miatt szóváltás alakult ki. A férfi később fegyverrel tért vissza, mire az egyik édesapa közbelépett. Az eset során senki nem sérült meg, a rendőrök a férfit később az otthonában fogták el.
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fegyverjátszótérNyíregyháza

Fegyverrel tért vissza egy 56 éves férfi egy nyíregyházi, örökösföldi játszótérre, miután korábban arra kérte az ott tartózkodó családokat, hogy menjenek haza, mert zavarta a gyerekek hangoskodása – számolt be róla a SZON.

A fegyvert lefoglalták a nyíregyházi nyomozók – A kép illusztráció Fotó: Unsplash
A fegyvert lefoglalták a nyíregyházi nyomozók – A kép illusztráció
Fotó: Unsplash

Egy szemtanú beszámolója szerint az eset este hat óra után történt. A férfi először azt mondta a játszótéren tartózkodóknak, hogy csendet szeretne, mert nem tud pihenni. A szülők közölték vele, hogy hamarosan egyébként is hazamennek gyermekeikkel.

A férfi ezt követően elment, majd fegyverrel a kezében tért vissza a játszótérre. A jelenlévők megijedtek, a szülők pedig igyekeztek biztonságba helyezni gyermekeiket.

Az egyik édesapa ekkor a férfira vetette magát és lefogta. A férfinak azonban sikerült kiszabadulnia, majd elmenekült a helyszínről. A történtek során senki nem sérült meg.

Otthonában fogták el a fegyveres férfit

A bejelentést követően rendőrök érkeztek a helyszínre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az 56 éves férfit később az otthonában elfogták, majd előállították a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra.

A férfit garázdaság bűncselekmény elkövetésének gyanújával hallgatták ki. A rendőrség közlése szerint a férfinál lévő eszköz gáz-riasztó fegyver volt, amelyet engedély nélkül tartott. A nyomozók a fegyvert lefoglalták.

 

 

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