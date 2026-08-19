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fegyver

Pisztolyt fogtak egy vérző fejű fiatalemberre és barátnőjére Sopronban

22 perce
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Döbbenetes jelenetek játszódtak le kedden késő délután Sopronban, a Kőfaragó térnél, ahol egy szóváltás után egy pisztoly került elő. Egy férfi fegyvert fogott egy vérző fejű fiatalemberre és annak barátnőjére is.
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fegyverpisztolySopron

A konfliktus kedden késő délután, a soproni Kőfaragó téri ABC környékén alakult ki. A szemtanúk beszámolói szerint kezdetben csak hangos szóváltás zajlott néhány közlekedő között, a helyzet azonban rövid idő alatt elmérgesedett, nem sokkal később már fegyver is előkerült.

fegyver
Fegyvert fogtak egy vérző fejű fiatalemberre és barátnőjére Sopronban - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Fegyvert fogott a vérző fejű fiatalemberre

A történtek során egy férfi pisztollyal a kezében lépett ki az utcára, amit egy vérző fejű fiatalemberre, valamint annak barátnőjére szegezett.

A drámai jeleneteket több környékbeli és járókelő is rögzítette. A felvételek ezt követően gyorsan terjedni kezdtek a soproni közösségi oldalakon.

A történtek pontos előzményei egyelőre nem tisztázottak, nem tudni, mi vezetett a szóváltáshoz, illetve pontosan mi történt a pisztoly előkerülése előtti percekben – írja a Kisalföld. A lap megkereste az ügyben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, de a cikk megjelenésekor még nem érkezett válasz.

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