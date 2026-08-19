Az sem érdekelte, ha börtönbe kerül: gyermeke anyjának megölésével fenyegetőzött egy férfi

Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája az augusztus 18-án megtartott ülésen annak a férfinak a letartóztatását, aki azzal fenyegetőzött, hogy végez a gyermeke édesanyjával. A vádlott a lánya ügyének felgyorsítása érdekében ragadtatta magát erre a tettre, ami miatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette indított eljárást.

Letartóztatták a gyilkossággal fenyegetőző férfit (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Letartóztatták a gyilkossággal fenyegetőző férfit

A férfi először augusztus 12-én hívta fel telefonon a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, majd közölte az ügyintézővel, amennyiben szeptemberig nem születik döntés a lánya védelembe vételi eljárásában, akkor végez a gyermek édesanyjával. Később megismételte a követelését és fenyegetését is, majd kijelentette, nem érdekli, ha a tette miatt börtönbe kerül.

A cselekmény súlyára és a kiszabható büntetés mértékére tekintettel feltehető, hogy a gyanúsított a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, megszökne, vagy elrejtőzne, amennyiben szabadlábon marad. A férfi előélete, foglalkozása, életvitele, valamint a volt feleségével szemben fennálló rossz viszonya miatt nagy a valószínűsége annak is, hogy veszélyeztetné a bizonyítást. Mindemellett a bűncselekmény jellege, a nyomozás állása és érdekei miatt az ügyészi indítvány szerint a gyanúsított letartóztatása indokolt.

A gyanúsított a meghallgatáskor elismerte ugyan a tettét, de leszögezte, hogy a fenyegetéseket nem gondolta komolyan, csak hirtelen felindultságában mondta.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2026. szeptember 18-ig.

A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsított és a védő fellebbezést nyújtott be ellene. A végzés így nem végleges, ugyanakkor végrehajtható.