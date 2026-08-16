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fenyveserdő

Hatalmas tűz Veszprémnél: több hektárnyi fenyveserdő borult lángba

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Mintegy tíz hektáron égett fenyveserdő és száraz növényzet vasárnap délután Veszprém-Gyulafirátótnál. A lángok a Pásztor utcánál lakóházakat is veszélyeztettek, a tűzoltóknak azonban már sikerült körülhatárolniuk a tüzet.
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fenyveserdőVeszprémtűzfenyves

Fenyveserdő és száraz növényzet gyulladt ki Veszprém-Gyulafirátótnál vasárnap délután, a lángokat már körülhatárolták a tűzoltók - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata az MTI-vel.

Kigyulladt egy fenyveserdő Veszprém-Gyulafirátótnál, lakóházakat is veszélyeztettek a lángok
Kigyulladt egy fenyveserdő Veszprém-Gyulafirátótnál, lakóházakat is veszélyeztettek a lángok Fotó: Illusztráció - unsplash.com

Kigyulladt egy fenyveserdő Veszprém-Gyulafirátótnál, lakóházakat is veszélyeztettek a lángok

A tájékoztatás szerint mintegy tíz hektár égett, és a tűz a Pásztor utcánál lakóházakat is veszélyeztetett.

Az oltásban a veszprémi és a balatonfűzfői tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak, már körülhatárolták a tüzet.

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