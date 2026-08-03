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fogolyszökés

Elfogatóparancsot adtak ki: azonnal hívja a rendőrséget, ha látja ezt a 21 éves férfit!

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Fogolyszökés miatt körözi a rendőrség a 21 éves férfit. Farkas Erik Dezső a gyanú szerint augusztus 1-jén elhagyta a számára kijelölt bűnügyi felügyeleti helyet a XXI. kerületben, azóta pedig ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene, és a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.
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Fogolyszökés: Farkas Erik Dezső ellen a XXI. kerületi rendőrök elfogatóparancsot adtak ki.

Fogolyszökés miatt körözi a rendőrség a 21 éves férfit
Fogolyszökés miatt körözi a rendőrség a 21 éves férfit Fotó: MediaWorks

Fogolyszökés miatt körözi a rendőrség a 21 éves férfit

A police.hu tájékoztatása szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság a 01210-157/244/2026. körözési számon fogolyszökés miatt elfogatóparancsot adott ki Farkas Erik Dezső ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján a 21 éves férfi 2026. augusztus 1-jén a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt XXI. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott.

A felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozó hatóság elrendelte körözését.

A 21 éves férfi fotóját IDE kattintva nézheti meg! 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Farkas Erik Dezső tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

 

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