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baleset

Meghalt a sofőr a hajdú-bihari frontális karambol után – fotók a helyszínről

1 órája
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Súlyos frontális karambol történt Hajdú-Biharban: az egyik autó sofőrje a roncsok közé szorult. A tűzoltók kiszabadították és a mentők kórházba vitték, de később meghalt.
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balesetfrontális ütközésrendőrség

Frontálisan ütközött két autó kedd délután Bagamér és Vámospércs között, a 4806-os út 9-es kilométerszelvényénél. A balesetben az egyik sofőr olyan súlyosan megsérült, hogy később életét vesztette.

frontális
Frontálisan ütközött két autó kedd délután Bagamér és Vámospércs között. Az egyik sofőrt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül, később azonban életét vesztette.
Fotó: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk

A helyszínre a mentők és a rendőrök mellett a debreceni és a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat is riasztották. Az egyik autó sofőrje a roncsok közé szorult, őt a tűzoltók akkumulátoros ajtónyitóval és munkahenger segítségével szabadították ki.

Halálos baleset Hajdú-Biharban, nem élte túl a sofőr a frontális ütközést.
Fotó: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A sérültet átadták a mentőknek, akik kórházba szállították. A haon.hu információi szerint azonban 

a sofőr később belehalt sérüléseibe.

A halálos baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Frontális ütközés történt Bagamér és Vámospércs között, a 4806-os út 9-es kilométerszelvényénél kedd délután. Fotó: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nem ez volt az egyetlen súlyos baleset a napokban: az M7-es autópályán, Pákozd térségében egy sofőr a torlódásba hajtott, majd elvesztette uralmát járműve felett, és egy másik autónak ütközött

 

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