Meghalt a sofőr a hajdú-bihari frontális karambol után – fotók a helyszínről

Frontálisan ütközött két autó kedd délután Bagamér és Vámospércs között, a 4806-os út 9-es kilométerszelvényénél. A balesetben az egyik sofőr olyan súlyosan megsérült, hogy később életét vesztette.
A tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk
A helyszínre a mentők és a rendőrök mellett a debreceni és a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat is riasztották. Az egyik autó sofőrje a roncsok közé szorult, őt a tűzoltók akkumulátoros ajtónyitóval és munkahenger segítségével szabadították ki.
A sérültet átadták a mentőknek, akik kórházba szállították. A haon.hu információi szerint azonban
a sofőr később belehalt sérüléseibe.
A halálos baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Nem ez volt az egyetlen súlyos baleset a napokban: az M7-es autópályán, Pákozd térségében egy sofőr a torlódásba hajtott, majd elvesztette uralmát járműve felett, és egy másik autónak ütközött.