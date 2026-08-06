Lázgörcsöt kapott, és megfulladt a fürdőkádban egy kisgyerek Győrben. Az S. család július 24-én magas lázzal vitte a gyermeket a győri kórház sürgősségi ügyeletére. Az intézmény tájékoztatása szerint a stabil állapotú kicsit az alapellátási ügyeletre irányították, ahol egy gyermekgyógyász szakorvos megvizsgálta, majd terápiás tanácsokkal hazaküldte a családot. A szülők ismerőse szerint a kórházban hiába jelezték a korábbi görcsös lázat, hűtőfürdőt javasoltak az otthoni fürdőkádban – írja a Blikk.

Lázgörcs okozhatta a kisgyermek halálát a fürdőkádban – képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

Otthon az édesapa készített hűtőfürdőt a gyermeknek, akit alig egy percre magára hagyott, amíg kiment száraz törölközőkért. A picit ezalatt valószínűleg újabb lázgörcs kaphatta el, mert mire a szülő visszatért, a két éves és tíz hónapos gyermek már arccal a vízben feküdt, mozdulatlanul. A kiérkező mentők még vissza tudták hozni a szívverését, de a kórházba szállítás után elhunyt.

Kivizsgálják, hogyan fulladhatott a gyermek a fürdőkádba

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház közölte, belső vizsgálatot tartottak, amely során nem állapítottak meg mulasztást, állításuk szerint

a rendőrségi eljárás nem a kórházi ellátással kapcsolatos.

„Július 24-én a kórház Gyermek SBO triázsán látták el a stabil állapotú gyermeket az esti órákban, és a rutin protokoll szerint átirányították az OMSZ által működtetett alapellátási ügyeletre, mely szintén a kórház területén működik, de teljesen független jogviszonyban. Ott a gyermeket az alapellátás gyermekgyógyász szakorvosa megvizsgálta, ellátta, a szülők terápiás tanácsokat kaptak, és a stabil állapotú gyermeket otthonába bocsátották” – tájékoztatta a Kisalföldet a kórház.

A gyermeket vízbefulladás után intubált, lélegeztetett állapotban szállította be az OMSZ 23.19-kor intézményünkbe. Azonnali ellátást kezdtünk, sürgős CT- és laborvizsgálatot rendeltünk el, és megkezdtük a gyermek intenzív szakszerű ellátását, a Gyermek Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztály szakorvosai öt napon keresztül küzdöttek a gyermek életéért. A szülők minden segítséget megkaptak a gyermek betegségének kezeléséhez. A gyermek intézményünkben történő ellátását áttekintette az intézményvezetés, orvosszakmai mulasztást nem állapított meg

– közölte az intézmény.