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vonatbaleset

Vonatbaleset Galgagután: gyerekek is vannak a súlyos sérültek között, több mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Öt ember, köztük három gyermek sérült meg szombaton Galgagután, amikor egy személyautó összeütközött a Balassagyarmatról Aszódra tartó vonattal. Három sérültet súlyos, kettőt könnyebb sérülésekkel vittek kórházba; a vonaton utazók közül senki sem sérült meg.
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vonatbalesetmentőhelikopterNógrád vármegyegyerek

Öt ember sérült meg a Nógrád vármegyei Galgagután szombaton egy autó és vonat ütközése során - közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense az MTI-vel.

Vonatbaleset Galgagután: gyerekek is vannak a súlyos sérültek között, több mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Vonatbaleset Galgagután: gyerekek is vannak a súlyos sérültek között, több mentőhelikopter is érkezett a helyszínre  
Fotó: Pexels

Vonatbaleset Galgagután: gyerekek is vannak a súlyos sérültek között, több mentőhelikopter is érkezett a helyszínre 

Sebő Katalin tájékoztatása szerint a helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztottak.

Három embert, köztük két gyereket súlyos, további két embert - egy nőt és egy gyereket - könnyebb sérüléssel vittek kórházba.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi közlése szerint a Balassagyarmatról Aszódra közlekedő személyvonat oldalról ütközött egy gépkocsinak, amelyben öten utaztak. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk.

A tűzoltók az autó egy beszorult utasát a mentőszolgálat munkatársaival együtt szabadították ki az összetört járműből - tették hozzá.

A Mávinform adatai alapján, a baleset a Kossuth úti, jól működő fénysorompós kereszteződésben történt. A motorkocsi az ütközés miatt egy tengellyel kisiklott.

 

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