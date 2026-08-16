Öt ember sérült meg a Nógrád vármegyei Galgagután szombaton egy autó és vonat ütközése során - közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense az MTI-vel.

Vonatbaleset Galgagután: gyerekek is vannak a súlyos sérültek között, több mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

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Vonatbaleset Galgagután: gyerekek is vannak a súlyos sérültek között, több mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Sebő Katalin tájékoztatása szerint a helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztottak.

Három embert, köztük két gyereket súlyos, további két embert - egy nőt és egy gyereket - könnyebb sérüléssel vittek kórházba.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi közlése szerint a Balassagyarmatról Aszódra közlekedő személyvonat oldalról ütközött egy gépkocsinak, amelyben öten utaztak. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk.

A tűzoltók az autó egy beszorult utasát a mentőszolgálat munkatársaival együtt szabadították ki az összetört járműből - tették hozzá.

A Mávinform adatai alapján, a baleset a Kossuth úti, jól működő fénysorompós kereszteződésben történt. A motorkocsi az ütközés miatt egy tengellyel kisiklott.