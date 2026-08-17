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baleset

Egyenesen az autók elé sétált a gyalogos, videón a döbbenetes gázolás

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Pillanatok alatt alakult ki életveszélyes helyzet egy forgalmas úton, amikor egy férfi az érkező járművek elé lépett. A gázolás Békásmegyeren, a Szentendrei úton történt, az esetről készült videó a BpiAutósok oldalára került fel.
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balesetautógázolásgyalogos

A felvételen látható, ahogy a gyalogos megpróbál keresztben átkelni az úttesten, majd az egyik érkező autó elüti. A történtekről a Blikk számolt be.

Gázolás történt Békásmegyeren: egy gyalogos az úttestre lépett, majd elütötte egy autó. A balesetről videó is készült
Gázolás történt Békásmegyeren: egy gyalogos az úttestre lépett, majd elütötte egy autó. A balesetről videó is készült Forrás: YouTube/BpiAutósok

Videó a békásmegyeri gázolásról

A BpiAutósok egyik olvasója a Shell benzinkút közelében haladt, amikor észrevette az úttesten átkelni próbáló férfit. Beszámolója szerint már ekkor fékezni kezdett, a mellette haladó autó azonban elütötte a gyalogost, aki az ütközés erejétől a kamerás jármű sávjába került.

A sofőr időben meg tudott állni, így nem történt újabb ütközés. A fedélzeti kamera videója rögzítette a gázolás előtti pillanatokat és a balesetet is, az érzékeny részeket azonban kitakarták.

A baleset után mindkét autós megállt segíteni. A kamerás jármű vezetője láthatósági mellényt vett fel, lezárta a sávokat, és az érkező forgalmat is terelte, hogy a mentők akadálytalanul eljuthassanak a helyszínre. A Békásmegyeren történt gázolás felvételét a sofőr később átadta a rendőrségnek. A gyalogos a beszámoló szerint súlyosan megsérülhetett.

70 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy vonat a Balatonnál

Elgázolt egy embert a vonat vasárnap délelőtt Ábrahámhegynél. A baleseti helyszínelés miatt Révfülöp és Badacsonytomaj között nem közlekedhetnek a vonatok, ezért az utasokat pótlóbuszok szállítják, az észak-balatoni vasútvonalon pedig hosszabb menetidőre kell számítani.

 

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