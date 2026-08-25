Újabb fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: döntöttek Gyárfás Tamás kérelméről

Az ügyészség Gyárfás Tamás perújítási kérelmének elutasítását indítványozta a Fenyő-gyilkosság ügyében. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerint a jogerősen elítélt volt úszószövetségi elnök által benyújtott új bizonyítékok nem alkalmasak arra, hogy perújítást rendeljenek el. A Fővárosi Ítélőtábla várhatóan egy hónapon belül dönt a beadványokról - írja a Magyar Nemzet.

Gyárfás Tamás - Fotó: Bors

Gyárfás Tamás és védője a jogerős ítélet után fordult a bírósághoz, mert állításuk szerint olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek elő, amelyeket a korábbi eljárás során nem vizsgáltak. A védelem szerint ezek azt támaszthatják alá, hogy Gyárfás nem bűnös Fenyő János meggyilkolásában.

Portik Tamás új állítására is hivatkozik a védelem

A perújítási kérelem egyik fontos eleme Portik Tamás kézzel írt nyilatkozata. A gyilkosságra való felbujtás miatt szintén elítélt Portik ebben azt állította, hogy Fenyő János egy másik ellenfele, Princz Gábor, a Postabank egykori elnöke fizetett neki azért, hogy Gyárfás Tamásra terelje a gyanút.

Portik szerint ezért rögzítette titokban a Gyárfással folytatott beszélgetéseit is.

Az állítás ugyanakkor ellentmond Portik korábbi vallomásainak: korábban ugyanis más személyeket nevezett meg a hangfelvételek készítésének hátterében, Princz Gábor nevét pedig nem említette.

A védelem egy új tanúra is hivatkozik, aki állítólag tudja, ki volt Fenyő János meggyilkolásának valódi felbujtója. Laczó Adrienn, Gyárfás ügyvédje korábban arról beszélt, hogy a férfi Princz Gábort nevezte meg.

Princz azonban 2018-ban meghalt, így az állításokra már nem tud reagálni. A korábbi nyomozás során ráadásul a rendőrség arra jutott, hogy a volt Postabank-elnöknek nem volt köze a Fenyő-gyilkossághoz.

Az ügyészség nem lát alapot a perújításra

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség most arra az álláspontra helyezkedett, hogy a védelem által felsorakoztatott bizonyítékok nem alapozzák meg a perújítást, ezért annak elutasítását kérte a Fővárosi Ítélőtáblától. A bíróságnak harminc napja van arra, hogy döntsön a beadványokról.