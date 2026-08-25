Újabb fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: döntöttek Gyárfás Tamás kérelméről

Az ügyészség Gyárfás Tamás perújítási kérelmének elutasítását indítványozta a Fenyő-gyilkosság ügyében. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerint a jogerősen elítélt volt úszószövetségi elnök által benyújtott új bizonyítékok nem alkalmasak arra, hogy perújítást rendeljenek el. A Fővárosi Ítélőtábla várhatóan egy hónapon belül dönt a beadványokról - írja a Magyar Nemzet.
Gyárfás Tamás és védője a jogerős ítélet után fordult a bírósághoz, mert állításuk szerint olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek elő, amelyeket a korábbi eljárás során nem vizsgáltak. A védelem szerint ezek azt támaszthatják alá, hogy Gyárfás nem bűnös Fenyő János meggyilkolásában.
Portik Tamás új állítására is hivatkozik a védelem
A perújítási kérelem egyik fontos eleme Portik Tamás kézzel írt nyilatkozata. A gyilkosságra való felbujtás miatt szintén elítélt Portik ebben azt állította, hogy Fenyő János egy másik ellenfele, Princz Gábor, a Postabank egykori elnöke fizetett neki azért, hogy Gyárfás Tamásra terelje a gyanút.
Portik szerint ezért rögzítette titokban a Gyárfással folytatott beszélgetéseit is.
Az állítás ugyanakkor ellentmond Portik korábbi vallomásainak: korábban ugyanis más személyeket nevezett meg a hangfelvételek készítésének hátterében, Princz Gábor nevét pedig nem említette.
A védelem egy új tanúra is hivatkozik, aki állítólag tudja, ki volt Fenyő János meggyilkolásának valódi felbujtója. Laczó Adrienn, Gyárfás ügyvédje korábban arról beszélt, hogy a férfi Princz Gábort nevezte meg.
Princz azonban 2018-ban meghalt, így az állításokra már nem tud reagálni. A korábbi nyomozás során ráadásul a rendőrség arra jutott, hogy a volt Postabank-elnöknek nem volt köze a Fenyő-gyilkossághoz.
Az ügyészség nem lát alapot a perújításra
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség most arra az álláspontra helyezkedett, hogy a védelem által felsorakoztatott bizonyítékok nem alapozzák meg a perújítást, ezért annak elutasítását kérte a Fővárosi Ítélőtáblától. A bíróságnak harminc napja van arra, hogy döntsön a beadványokról.
Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom vezetőjét 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapesten.
A médiavállalkozót saját Mercedesében lőtték agyon. Az ügy hosszú éveken át a magyar kriminalisztika egyik legrejtélyesebb leszámolásának számított.
A nyomozásban 2011-ben történt jelentős áttörés, amikor Szlovákiában elfogták Jozef Roháčot. A merénylet helyszínén hagyott sapkában az ő DNS-ét találták meg.
Hét év börtönt kapott Gyárfás Tamás
Az NNI 2018-ban Portik Tamást és Gyárfás Tamást is meggyanúsította, majd az ügyészség felbujtóként állította őket bíróság elé. A jogerős ítélet szerint Gyárfás hét év börtönbüntetést kapott, Portikot pedig életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.
A bíróság megállapítása szerint Gyárfás és Fenyő között súlyos üzleti és személyes konfliktus alakult ki.
Az ítélet alapján Gyárfás 1996 végén egyezett bele Portik tervébe Fenyő megölésére.
A bizonyítás során kiemelt jelentőségük volt azoknak a titokban rögzített hangfelvételeknek, amelyeket Portik készített a Gyárfással folytatott beszélgetéseiről. A védelem most többek között ezek keletkezési körülményeit is más megvilágításba helyezné, az ügyészség szerint azonban az újonnan bemutatott bizonyítékok nem adnak alapot a jogerős ítélet felülvizsgálatára.