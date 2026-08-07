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gyorshajtás

156-tal száguldott az 50-es táblánál egy fiatal Újszászon – húzós ára lett a mutatványnak

22 órája
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Gyorshajtás miatt szabtak ki súlyos büntetést egy fiatal autósra, aki Újszászon az 50 km/órás korlátozás helyett 156-tal hajtott. A rendőrség szerint ekkora sebességnél egy váratlan helyzet könnyen tragédiához vezethet.
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gyorshajtáslakott területújszászrendőrség

Közel háromszorosával lépte túl a megengedett sebességet egy fiatal sofőr Újszászon: az 50 km/órás korlátozás helyett 156-tal száguldott a lakott területen. A rendőrség szerint ekkora tempónál szinte esély sincs elkerülni egy tragédiát, a vakmerő gyorshajtás pedig súlyos következményekkel járt – írja a Szoljon

Gyorshajtás
Gyorshajtás miatt került bajba egy fiatal sofőr Újszászon, miután az 50 km/órás sebességhatár helyett 156-tal száguldott.
Fotó: Shutterstock

Közel félmilliós bírság

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a sofőr lakott területen, az 50 km/órás sebességkorlátozás helyett 156 km/órával hajtott. 

A gyorshajtásért 468 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá, emellett 8 közlekedési büntetőpontot is kapott.

A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy ilyen sebességnél egy váratlan helyzetre – legyen szó egy úttestre lépő gyalogosról, egy kikanyarodó autóról vagy egy kerékpárosról – gyakorlatilag lehetetlen időben reagálni.

Nem ez volt az egyetlen gyorshajtás

A rendőrök emlékeztettek arra is, hogy Szolnok belvárosában nappal és éjszaka egyaránt rendszeresen tartanak sebességellenőrzéseket, mivel a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok.

Az akció során egy másik autóst is bemértek, aki az 50 km/órás korlátozás helyett 103 km/órával közlekedett. Ő 140 ezer forintos bírságot kapott, valamint a jogszabályban meghatározott büntetőpontokat is jóváírták számára.

A rendőrség hangsúlyozta: a sebességmérések célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.

A gyorshajtás miatt kiszabott büntetések néha egészen abszurd döntésekhez vezetnek. Nemrég egy autós levette a rendszámát, mert elege lett a sorozatos bírságokból.

 

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