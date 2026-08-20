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gyorshajtás

70 helyett 201-gyel száguldott egy férfi – súlyos ára lett a gyorshajtásnak

40 perce
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Kirívó sebességtúllépés miatt intézkedtek a rendőrök egy lengyel főúton. A gyorshajtás során egy BMW vezetője csaknem háromszor olyan gyorsan haladt, mint amennyit az adott útszakaszon megengedtek, ezért jelentős bírságot kapott és a vezetői engedélyét is bevonták.
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gyorshajtásLengyelországBMW

Egy 36 éves autóst állítottak meg a lengyel rendőrök, miután 201 kilométer/órás sebességgel mérték be egy olyan útszakaszon, ahol legfeljebb 70-nel lehetett közlekedni. A kirívó gyorshajtás miatt a sofőrre súlyos büntetés várt – számolt be róla a a Vezess.hu.

Súlyos következménye lett a gyorshajtásnak Lengyelországban, a sofőr jogosítványát is bevonták (A kép illusztráció) Fotó: Pexels
Súlyos következménye lett a gyorshajtásnak Lengyelországban, a sofőr jogosítványát is bevonták (A kép illusztráció)
Fotó: Pexels

Az Opolei Vajdasági Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset augusztus 13-án, 18 óra 40 perc körül történt a 45-ös főúton. A krapkowicei közlekedési rendőrök figyeltek fel a nagy sebességgel haladó BMW-re, majd megmérték annak sebességét. 

A sofőr 131 kilométer/órával lépte túl az adott szakaszon érvényes sebességhatárt. 

Komoly büntetést kapott a sofőr a gyorshajtás miatt

A lengyel hatóságok 2500 zlotys, mintegy 211 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki a sofőrre, emellett 15 büntetőpontot kapott. A férfi vezetői engedélyét három hónapra bevonták.

A lengyel rendőrség az eset kapcsán ismét arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a sebesség növekedésével hosszabbá válik a fékút, miközben veszélyhelyzetben kevesebb lehetőség marad a biztonságos reagálásra.

 

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