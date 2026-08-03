50 helyett 124 km/órával száguldott egy autós Győrben, súlyos bírságot kapott

Gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök egy külföldi járművezetővel szemben 2026. július 22-én éjszaka Győrben – közölte a rendőrség hivatalos honlapján.

A rendőrség mérése szerint a gyorshajtás során a jármű 124 km/órás sebességgel közlekedett lakott területen – A kép illusztráció

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A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr a Széchenyi hídon, a Szövetség utca irányába haladva a megengedett 50 km/óra helyett 124 km/órás sebességgel közlekedett. A jármű sebességét a rendőrség mérőeszköze rögzítette.

Közigazgatási bírságot szabtak ki a gyorshajtás miatt

Az autóst a rendőrök ellenőrizték, majd a jelentős sebességtúllépés miatt 312 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá.