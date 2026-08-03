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Rendkívüli

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gyorshajtás

50 helyett 124 km/órával száguldott egy autós Győrben, súlyos bírságot kapott

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Lakott területen a megengedett sebesség több mint kétszeresével közlekedett egy külföldi autós Győrben. A gyorshajtás miatt a rendőrök 312 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki a járművezetőre.
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gyorshajtásGyőrlakott területbírság

Gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök egy külföldi járművezetővel szemben 2026. július 22-én éjszaka Győrben – közölte a rendőrség hivatalos honlapján.

A rendőrség mérése szerint a gyorshajtás során a jármű 124 km/órás sebességgel közlekedett lakott területen
A rendőrség mérése szerint a gyorshajtás során a jármű 124 km/órás sebességgel közlekedett lakott területen – A kép illusztráció
Fotó: Pexels

A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr a Széchenyi hídon, a Szövetség utca irányába haladva a megengedett 50 km/óra helyett 124 km/órás sebességgel közlekedett. A jármű sebességét a rendőrség mérőeszköze rögzítette.

Közigazgatási bírságot szabtak ki a gyorshajtás miatt

Az autóst a rendőrök ellenőrizték, majd a jelentős sebességtúllépés miatt 312 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá.

A rendőrség felhívta a közlekedők figyelmét arra, hogy a közlekedés biztonságának megőrzése és a balesetek megelőzése közös érdek, ezért mindenkit arra kérnek, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat.

 

 

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