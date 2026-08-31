Kiderült, miben szabálytalankodtak a legtöbbet a magyarok a nyáron

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gyorshajtás

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Lezárult a BRFK és a BKK közös nyári balesetmegelőzési kampánya, amelynek középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése állt. A rendőrök a vakáció alatt több kiemelt helyszínen is ellenőrizték a közlekedőket, és a gyorshajtás miatt kellett a leggyakrabban intézkedniük.
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gyorshajtásBKKBRFK

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) június 19-én indított közös kampányában a gyermekeket veszélyeztető közlekedési szabályszegésekre, köztük a gyorshajtás visszaszorítására helyezték a hangsúlyt – közölte hétfőn a két szervezet.

A gyorshajtás került az intézkedési okok élére a BRFK és a BKK nyári kampányában.
A gyorshajtás került az intézkedési okok élére a BRFK és a BKK nyári kampányában
Fotó: BKK

A két szervezet a Hősök terén tartott sajtónyilvános közterületi ellenőrzéssel zárta le a nyári balesetmegelőzési kampányt. A program középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése, valamint a vakáció idején rájuk leselkedő közlekedési veszélyek csökkentése állt.

A gyorshajtás mellett több szabályszegést is feltártak

A közlemény szerint a sebességtúllépés mellett a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművel történő közlekedés, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása miatt kellett a leggyakrabban intézkedni.

 A vakáció alatt a rendőrök heti rendszerességgel, összesen 11 alkalommal tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket olyan helyszíneken, ahol fokozottan lehetett számítani gyermekek jelenlétére.

A kampány kedvező tapasztalataként értékelték, hogy a gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése már csak az ötödik leggyakoribb intézkedési ok volt.

A szülők segítségét is kéri a rendőrség

A BRFK az iskolakezdés előtt arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat. Különösen fontosnak tartják az úttesten való biztonságos átkelés, valamint a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő szabályok átbeszélését. A rendőrség azt is javasolja, hogy szükség esetén az iskolakezdés első időszakában a szülők kísérjék el gyermekeiket az iskolába.

 

 

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