Kiderült, miben szabálytalankodtak a legtöbbet a magyarok a nyáron

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) június 19-én indított közös kampányában a gyermekeket veszélyeztető közlekedési szabályszegésekre, köztük a gyorshajtás visszaszorítására helyezték a hangsúlyt – közölte hétfőn a két szervezet.
A két szervezet a Hősök terén tartott sajtónyilvános közterületi ellenőrzéssel zárta le a nyári balesetmegelőzési kampányt. A program középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése, valamint a vakáció idején rájuk leselkedő közlekedési veszélyek csökkentése állt.
A gyorshajtás mellett több szabályszegést is feltártak
A közlemény szerint a sebességtúllépés mellett a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművel történő közlekedés, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása miatt kellett a leggyakrabban intézkedni.
A vakáció alatt a rendőrök heti rendszerességgel, összesen 11 alkalommal tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket olyan helyszíneken, ahol fokozottan lehetett számítani gyermekek jelenlétére.
A kampány kedvező tapasztalataként értékelték, hogy a gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése már csak az ötödik leggyakoribb intézkedési ok volt.
A szülők segítségét is kéri a rendőrség
A BRFK az iskolakezdés előtt arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat. Különösen fontosnak tartják az úttesten való biztonságos átkelés, valamint a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő szabályok átbeszélését. A rendőrség azt is javasolja, hogy szükség esetén az iskolakezdés első időszakában a szülők kísérjék el gyermekeiket az iskolába.