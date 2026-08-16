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gyújtogatás

Horvátországi erdőtüzek: gyújtogatás gyanúja merült fel a Zára megyei tüzeknél – négy embert tartóztattak le

19 perce
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Négy embert fogtak el Benkovac térségében, miután lakossági bejelentés érkezett egy gyanúsan közlekedő autóról. A rendőrség azt vizsgálja, hogy az őrizetbe vett személyek kapcsolatba hozhatók-e a Zára megyében keletkezett tüzekkel.
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gyújtogatásZadarerdőtűzHorvátország

Négy embert fogtak el szombat este a horvátországi Benkovac tágabb térségében, miután állampolgárok jelezték a rendőrségnek gyanús viselkedésüket. A gyújtogatás gyanújával kapcsolatban jelenleg is folyik a nyomozás – közölte a Zára megyei rendőr-főkapitányság.

A Zára megyei tüzekkel összefüggésben négy embert vizsgálnak gyújtogatás gyanúja miatt Sign on the police car near the place where West Ham United fans have gathered in the city center before the Europa League Group H match Dinamo Zagreb - West Ham United, in Zagreb, Croatia on September 16, 2021. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
A Zára megyei tüzekkel összefüggésben négy embert vizsgálnak gyújtogatás gyanúja miatt
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A bejelentés szombaton 20 óra után érkezett négy ember gyanús mozgásáról. A rendőrök átvizsgálták a környéket, majd rövid időn belül megtalálták és megállították a bejelentésben szereplő autót.

Egyelőre nem közölték az elfogottak életkorát és állampolgárságát, valamint azt sem, hogy pontosan mely tűzesetekkel hozhatók összefüggésbe. Arról sincs hivatalos információ, hogy találtak-e náluk vagy az autóban olyan tárgyakat, amelyek bizonyítékként szolgálhatnak írta az Index.hr.

Súlyos büntetés járhat a szándékos gyújtogatásért

A horvát szabályozás szerint a gondatlanságból okozott tűz 260 és 1990 euró közötti pénzbírsággal büntethető. A szándékos gyújtogatás miatt 1990 és 19 900 euró közötti pénzbírságot vagy legfeljebb 60 napos szabadságvesztést szabhatnak ki.

Ha a tűz emberéletet veszélyeztet vagy jelentős anyagi kárt okoz, az elkövető akár 15 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.

Több helyen is tűz pusztított Zára megyében

Az elmúlt napokban több tűzhöz is riasztották a tűzoltókat Zára megyében. A nagyobb tüzeket már lokalizálták, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszíneken maradtak, hogy megakadályozzák az újbóli fellángolást.

Matej Rudić, a Zára megyei tűzoltószövetség parancsnoka szerint Ninski Stanovi és Žerava, Galovac és Prkos térségében, valamint Dugi otokon is folytatják az utómunkálatokat.

A legnagyobb tűz által érintett terület Dugi otokon található, ahol péntek este csaptak fel a lángok. A kiterjedt karsztos terület miatt a tűzoltóknak folyamatosan locsolniuk kell a tűz által érintett terület széleit. A parancsnok szerint az utómunkálatok és az őrzés még napokig eltarthat.

Benkovac térségében szombaton és az éjszaka folyamán több szabadtéri tűzhöz is vonultak a tűzoltók. Biljane, Lišane Tinjske, Zapužane, Zagrad és Dobropoljci területén, valamint Biograd Torovi nevű részén és Privlakán is beavatkozásra volt szükség.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően valamennyi tüzet rövid idő alatt ellenőrzés alá vonták. A tűzoltók továbbra is őrzik a helyszíneket és locsolják az érintett területek széleit.

 

 

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