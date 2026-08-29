Meghalt a Hableány-katasztrófában érintett Viking Idun ukrán kapitánya, az eljárást mégsem tudják lezárni

Mint ismert, 2019. május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó a Margit hídnál letarolta a koreai turistákat szállító Hableány sétahajót. A baleset után 27 holttestet emeltek ki a vízből, de bizonyos, hogy eggyel magasabb a halottak száma, mert egy embert azóta is eltűntként tartanak nyilván. A tragédia után néhány perccel éppen arra haladt el a Viking Idun szállodahajó is, ám a legénysége semmit nem tett a Dunába esett emberek kimentése érdekében. A monstrum ukrán kapitányát, T. Fedirt az ügyészség segítségnyújtás elmulasztásával vádolja, de megbüntetni már sosem fogják, ugyanis néhány héttel ezelőtt elhunyt.

A Hableány-perben kamerafelvételek is előkerültek (Fotó: Bors)

A bírósági eljárás a Pesti Központi Kerületi bíróságon zajlott. A bűnügyi felügyelet alatt álló vádlott a hazájában tartózkodott, és valamennyi magatartási szabályt betartotta. Időközönként jelentkeznie kellett a magyar rendőrségen e-mailben vagy telefonon. Amikor tudott, a bírósági tárgyalásokon is részt vett távmeghallgatás formájában. Ezzel azonban olykor akadtak problémák, ugyanis Ukrajnában a háborús helyzetből adódóan rendszeresen akadozik az internet. Az egyik alkalommal a baleset utáni percekre emlékezett vissza.

T. Fedir nem látta a Hableányról vízbe esett embereket

Fedir kijelentette, hogy távbeszélőn kommunikált a Sigyn szállodaigazgatójával, de csupán annyit tudott meg, hogy baleset történt.

– Senkitől nem kaptam jelzést arról, hogy emberek vannak a vízben – jelentette ki a férfi, aki azt is kifejtette, milyen nehézségek árán áll a magyar bíróság rendelkezésére.

– Már nagyon szeretném, hogy vége legyen ennek az egésznek, és békében vegyünk búcsút egymástól. Végig együttműködő voltam, semmit sem próbáltam eltitkolni. A településünkön nincs víz és villany, de sikerült szereznem egy áramfejlesztőt. Odesszában felrobbantották az összes hidat és folyamatos bombázás van. Önök könnyen beszélnek, de én gyakorlatilag a lehetetlent is biztosítom – magyarázta a kapitány.

A bíróságon segítségnyújtás elmulasztásával vádolták T. Fedirt (Fotó: Bors)

Gerván Dániel, T. Fedir ügyvédje az Origónak megerősítette védence halálhírét. Hogy a férfi súlyos betegségben szenvedett, a magyar állam előtt sem volt titok, hiszen rendszeresen beszélt a kórházi kezeléséről. A jogász a gyászoló család kérésére nem közölt részleteket a halál pontos okáról és körülményeiről, de azt készséggel elmondta, mi történik most az eljárás szempontjából.