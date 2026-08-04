Haláleset miatt leptek el a rendőrök egy balatonfüredi apartmant

Egy nagyobb rendőri intézkedés volt hétfőn Balatonfüreden, a Lila Füge apartmannál. A VEOL megkeresésére a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy egy rendkívüli haláleset miatt intézkedtek.

Haláleset miatt vonult ki Balatonfüreden a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Haláleset miatt vonult ki Balatonfüreden a rendőrség

A tájékoztatás szerint az egyenruhások a helyszínen adatokat gyűjtöttek és szemlét tartottak. Az eddigi vizsgálat alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

A hatóság további részleteket nem közölt.

Nem ez volt az első haláleset a Balaton környékén az elmúlt időszakban

Nemrég egy 41 éves kaposvári férfi a siófoki strand előtti vízterületen egy vízibicikliről a Balatonba esett, majd életét vesztette.

A rendőrség először közigazgatási eljárásban kezdte el vizsgálni történteket, de később segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt nyomozást rendelt el. Az ügy vizsgálata jelenleg is folyamatban van.