Halálos baleset a 25-ös főúton: megrázó felvételek készültek az összeroncsolódott autóról - videó

Mentőhelikopter is érkezett a Mikófalva és Bekölce között történt balesethez. Egy ember életét vesztette, egy másik megsérült.

Halálos baleset történt Mikófalvánál

Forrás: Beküldött fotó

Letért az útról, majd felborult az autó

Halálos kimenetelű közúti baleset történt csütörtök délután a 25-ös főúton, Mikófalva és Bekölce között. Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd a tetejére borult. A jármű jelentősen összeroncsolódott.

A helyszínre a mentők és a rendőrség mellett mentőhelikopter is érkezett. A balesetről a Heol olvasója fotót és videófelvételt is készített.

Egy ember életét vesztette a balesetben

Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, hogy

a balesetben egy ember életét vesztette.

A mentőegységek a helyszínen próbálták megmenteni az életét, de már nem tudtak rajta segíteni.

A balesetben egy másik ember is megsérült, ő orvosi ellátást igényelt.