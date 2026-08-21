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halálos baleset

Halálos baleset a 25-ös főúton: megrázó felvételek készültek az összeroncsolódott autóról - videó

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Súlyos baleset történt csütörtök délután Mikófalva és Bekölce között. Az autó letért az útról, majd a tetejére borult, egy ember életét vesztette.
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halálos balesetheves vármegyei rendőr - főkapitányságautó

Mentőhelikopter is érkezett a Mikófalva és Bekölce között történt balesethez. Egy ember életét vesztette, egy másik megsérült.

baleset
Halálos baleset történt Mikófalvánál
Forrás: Beküldött fotó

Letért az útról, majd felborult az autó

Halálos kimenetelű közúti baleset történt csütörtök délután a 25-ös főúton, Mikófalva és Bekölce között. Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd a tetejére borult. A jármű jelentősen összeroncsolódott.

A helyszínre a mentők és a rendőrség mellett mentőhelikopter is érkezett. A balesetről a Heol olvasója fotót és videófelvételt is készített.

Egy ember életét vesztette a balesetben

Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, hogy 

a balesetben egy ember életét vesztette.

 A mentőegységek a helyszínen próbálták megmenteni az életét, de már nem tudtak rajta segíteni.

A balesetben egy másik ember is megsérült, ő orvosi ellátást igényelt.

 

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