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halálos baleset

Halálos baleset Újfehértónál: árokba csapódott és letarolta a fasort a kisteherautó – fotók a helyszínről

1 órája
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Tragikus baleset történt Újfehértónál: egy kisteherautó lesodródott a 4-es főútról, majd az árokba csapódva letarolta a fasort. A jármű vezetője a helyszínen meghalt.
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Halálos baleset történt augusztus 30-án délután a 4-es főúton, Újfehértó közelében. Egy kisteherautó letért az úttestről, majd a 257-es kilométerszelvénynél az árokba csapódott – adta hírül a szon.hu

Halálos baleset
Halálos baleset történt Újfehértónál vasárnap délután.
Fotó: Önkormányzati Túzoltóság Újfehértó

A járműben csak a sofőr utazott, aki a baleset következtében a gépkocsiba szorult. A helyszínre a nyíregyházi hivatásos, valamint az újfehértói önkormányzati tűzoltókat riasztották. A tűzoltók feszítővágó berendezéssel kezdték meg a férfi kiszabadítását.

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Fotó: Önkormányzati Túzoltóság Újfehértó

A balesethez mentőhelikopter is érkezett, ám a sofőr életét már nem tudták megmenteni.

A balesethez mentőhelikopter is érkezett.
Fotó: Önkormányzati Túzoltóság Újfehértó

A balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat közölte: 

a helyszínen a mentők egy 50 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt lezárták.

Egy kisteherautó letért az úttestről és árokba csapódott a 257-es kilométerszelvénynél.
Fotó: Önkormányzati Túzoltóság Újfehértó

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó Cecén, a 63-as főúton.

 

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