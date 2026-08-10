Gyalogost gázoltak halálra Szamosújvár körgyűrűjén

Halálos gázolás történt hétfő reggel az 1C jelzésű országúton, Szamosújvár körgyűrűjén – írta a Maszol.ro a Știri de Cluj beszámolója alapján.

A halálos gázolás körülményeit a rendőrség vizsgálja

Fotó: Pixabay.com

Az első információk szerint egy személygépkocsi elütött egy gyalogost a város terelőútján. Az elgázolt ember az ütközés következtében életét vesztette.