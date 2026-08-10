Gyalogost gázoltak halálra Szamosújvár körgyűrűjén

Gyalogos vesztette életét hétfő reggel Szamosújvár terelőútján, miután elütötte egy személygépkocsi. A halálos gázolás körülményeit egyelőre vizsgálják.
Halálos gázolás történt hétfő reggel az 1C jelzésű országúton, Szamosújvár körgyűrűjén – írta a Maszol.ro a Știri de Cluj beszámolója alapján.
Az első információk szerint egy személygépkocsi elütött egy gyalogost a város terelőútján. Az elgázolt ember az ütközés következtében életét vesztette.
Egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen körülmények között történt a baleset. A reggeli tájékoztatás szerint az áldozat személyazonosságát sem állapították meg.
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