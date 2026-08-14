Hamis sportcipők ezreit találták meg egy budapesti raktárban

Mintegy 2500 pár silány minőségű sportcipő-utánzatot találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti raktár ellenőrzésekor. A hamis sportcipők forgalomba kerülése csaknem 40 millió forintos kárt okozhatott volna a jogtulajdonosoknak.
A hamis sportcipők egy budapesti raktár ellenőrzése során kerültek elő – közölte pénteken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-vel. A pénzügyőrök összesen mintegy 2500 pár utánzatot találtak.
Hamis sportcipők került elő a budapesti raktárból
A NAV tájékoztatása szerint a lefoglalt termékek silány minőségű utánzatok voltak. A hatóság közlése alapján, ha a cipők forgalomba kerülnek, a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna.
A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást az ügyben.
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