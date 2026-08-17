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debrecen

Tragédia történt Debrecenen, a víztározóból került elő egy holttest - videó

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A holttestet vasárnap este emelték ki a vízből.
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debrecendebreceni rendőrkapitányságholttest

Holttestet találtak Debrecenben, a Vezér utcai víztározóban augusztus 16-án. A helyiek arra figyeltek fel, hogy nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok.

Holttestet találtak Debrecenben, a Vezér utcai víztározóban
Holttestet találtak Debrecenben, a Vezér utcai víztározóban
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Víztározóból emelték ki a holttestet

A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, ők emelték ki a testet a vízből.

A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották a Vezér utca végére, ahol egy lebegő testet láttak a vízben. Az egyik tűzoltó beúszott, bevitt magával egy boardot (hordágyat), ami alá palackokat erősítettek. A testet rátette a hordágyra, úgy húzta ki a partra

tájékoztatta a haon.hu-t Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette a hírt:

A Debreceni Rendőrkapitányság munkatárai közigazgatási eljárás keretében tartanak szemlét a Vezér utcai víztározónál.

Ez azt jelenti, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel az eset kapcsán. A portál szerint egy nő testét emelték ki a vízből. 

Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is! 

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