Holttestet találtak a szegedi piac mellett

A Délmagyar beszámolója szerint szerdán nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a szegedi nagybani piachoz, miután holttestet találtak a környéken.

A szegedi nagybani piac környékére riasztották a mentőket szerdán egy holttest miatt - Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset körülményeinek tisztázása még folyamatban van. A Szegedi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a történteket.

Egy 70 év körüli férfi holttestét találták meg

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a helyszínen egy 70 év körüli férfit találtak. A mentők már nem tudtak segíteni rajta, a férfi halálának tényét a helyszínen megállapították.

Arról egyelőre nem közöltek további részleteket, hogy mi vezethetett a férfi halálához.

Egy másik tragédia is történt Szegeden

Ahogy az Origo is beszámolt róla, hegy kisgyermek zuhant ki Szegeden egy panelház egyik emeletéről, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. Az Origo helyszíni beszámolója!