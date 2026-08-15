Külföldi állampolgár holttestét találták meg Horvátországban

Egy külföldi állampolgár eltűnéséről értesítették a Horvát Hegyi Mentőszolgálatot (HGSS) a Cres szigetén található Lubenice térségében. A horvátországi hegyimentők többórás kutatás után megtalálták az eltűnt személy holttestét – közölte a HGSS.

Horvátország területén, Cres szigetén többórás keresést folytattak az eltűnt külföldi után

Fotó: HGSS Stanica Rijeka/Facebook

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a Mali Lošinji rendőrség 10 órakor kért segítséget az eltűnt személy felkutatásához. A rendelkezésre álló információk elemzését követően a HGSS rijekai állomásának 13 tagja indult a helyszínre.

A kereséshez a szervezet Lošinj szigetén tartózkodó további három munkatársa is csatlakozott, így összesen 16 hegyimentő vett részt az akcióban.

A helyszínre érkező egységek szervezetten kezdték átvizsgálni Lubenice térségét. A kutatás során a HGSS egy drónt is bevetett.

A hegyimentők többórás keresés után megtalálták az eltűnt külföldi állampolgár élettelen testét. A HGSS közleménye nem tért ki az elhunyt állampolgárságára, valamint halálának körülményeire sem.

Az akció a mentőegységek rijekai bázisra történő visszatérésével, valamint a járművek és felszerelések elpakolásával hajnali 1 óra körül ért véget. A HGSS részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és barátainak.