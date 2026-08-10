Janza Kata unokaöccse az óbudai tragédia áldozata

Nem is lehet annál nagyobb fájdalmat elképzelni, mint amikor valaki a saját gyermekét kénytelen eltemetni. Janza Kata egyik közeli rokona, és annak hitvese, Tünde most másodszor került ebbe a helyzetbe. Augusztus 5-én az óbudai Bécsi úton Benedek kerékpárral közlekedett, amikor egy autós hirtelen áttérve a szemközti sávból elgázolta őt.

Gajdos László miniszter bejelentése a gyászhírről– Janza Kata a második unokaöccsét vesztette el

Bár azonnal segítséget hívtak, a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium főosztályvezetőjeként dolgozott, az intézmény a saját halottjának tekinti.

A férfi testvére előtt fényes karrier állt, és könnyen lehet, hogy a magyar olimpiai bajnokok névsorát is gazdagította volna, ha 2017-ben nem hal meg a Szentendrei úti horrorbalesetben. 2017. március 18-án az erősen ittas O. Áron éjjel 1 óra után valamivel 160 kilométeres óránkénti sebességgel, fékezés nélkül rohant bele egy piros lámpánál álló személygépkocsiba. A vétlen kocsi vezetője, D. Bálint és utasa, a 22 éves Janza Richárd kajakozó a helyszínen életét vesztette. Az ifjúsági világbajnok sportolót az egész hazai evezőstársadalom megsiratta.

Janza Kata családja rendkívül összetartó

Janza Kata

Fotó: MW archív

Janza Kata információink szerint igyekszik minden segítséget megadni a szeretett családtagnak. A színésznőt nem értük el telefonon, de a vele szoros barátságban álló volt férje, Pintér Tibor színművészt sikerült szóra bírnunk.

– Bár a Janza család azon részével viszonylag ritkán találkoztam, elmondhatom, hogy mind a négy testvért rendkívül kedves embernek ismertem meg. Szörnyű belegondolni, hogy már csak ketten maradtak, pedig mindannyian fiatalok voltak – mondta az Origónak a színművész.

Pintér Tibor a térdén lovagoltatta Benedeket Fotó: Bors

– Az, hogy valaki a második fiát veszti el, olyan súlyú tragédia, amit az élet törvényszerűsége is meghazudtol. Ez az egész egy felfoghatatlan, emberfeletti borzalom – fogalmazott Tenya.

– Mindig is becsültem Kata szeretteit. A rokonságuk hihetetlenül összetartó, ez pedig főleg Tündének köszönhető. Emlékszem, régebben többször is grilleztünk közösen. Benedek még kisfiúként lovagolt is a térdemen – mondta Pintér Tibor.

