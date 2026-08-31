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kamionbaleset

Három kamion karambolozott az M4-esen, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

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Három teherautó ütközött össze hétfő délután az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, Örményes térségében. A kamionbaleset után az egyik sofőrt tűzoltók szabadították ki a járművéből, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
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kamionbalesetM4-es autópályakarambol

A kamionbaleset az M4-es autóút 135-ös kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon történt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon átmenetileg szünetel a forgalom.

Három teherautó érintett az M4-esen történt kamionbalesetben
Három teherautó érintett az M4-esen történt kamionbalesetben (A kép illusztráció)
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A helyszínre a karcagi hivatásos, valamint a kisújszállási és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak.

A tűzoltók áramtalanították a járműveket, az egyik kamion sofőrjét pedig feszítővágó és feszítőhenger segítségével szabadították ki a járművéből.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A sérült állapotáról a katasztrófavédelem közleménye nem közölt további részleteket.

 

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