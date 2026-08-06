A hőség miatt 10 százalékkal több segélyhívás futott be a mentőkhöz

Hőkimerülést vagy akár hőgutát is okozhat a kánikula

A hőkimerülés a szervezet válasza a nagy melegre és a kevés folyadékfogasztásra. Jellemző tünetei a szédülés, hányinger, hányás és gyengeség. Ilyenkor a hűvösben tartózkodás, illetve a folyadékfogyasztás a megoldás.

A hőguta ezzel szemben életveszélyes állapot, amely akkor alakul ki, amikor a test már képtelen hűteni magát.

Ilyenkor a beteg már nem izzad, zavarttá válhat, testhőmérséklete jelentősen megemelkedik, pulzusa felgyorsul. Hőguta gyanúja esetén azonnal a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni – hangsúlyozta az OMSZ.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az idősekre és a gyerekekre

Különösen veszélyeztetettek az idősek és a kisgyermekek, hiszen ők azok, akik kevésbé tudnak magukra vigyázni. Az idősek szomjúságérzete jelentősen csökken, a gyermekek pedig sokszor a játék hevében feledkeznek meg a megfelelő folyadékbevitelről, ezért rájuk kiemelt figyelmet kell fordítani.

A kánikula nem csillapodik, a hőmérséklet továbbra is rendkívül magas

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A hőség okozta rosszullét megelőzhető a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztással, a tűző napon, melegben tartózkodás és a fizikai megterhelés kerülésével. Amennyiben valaki közterületen lesz rosszul, elsőként érdemes tisztázni, hogy szüksége van-e segítségre, és ha igen, milyenre. Előfordulhat, hogy elegendő számára egy pohár víz vagy árnyékos helyre kísérés. Amennyiben azonban a beteg zavart vagy magatehetetlen, haladéktalanul értesíteni kell a mentőket a 112-es segélyhívó számon.