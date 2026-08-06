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kánikula

A hőség miatt 10 százalékkal több segélyhívás futott be a mentőkhöz

22 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Hőségriasztások időszakában számottevően emelkedik bizonyos rosszulléttípusok előfordulása. Noha egy-egy eset és a kánikula között nem lehet mindig egyértelmű ok-okozati összefüggést megállapítani, a tendencia jól látható. Az elmúlt napokban közel 10 százalékkal emelkedett a mentőknél a segélyhívások száma az előző év azonos időszakához képest.
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kánikulaországos mentőszolgálatothősokkhőgutaájulásomszéletveszélyes állapotHőségriasztás

Továbbra sem csillapodik a rendkívüli hőhullám, így szerda után szinte biztos, hogy csütörtökön is megdől mind az országos, mind a fővárosi napi melegrekord. Pénteken érkezik ugyan egy hidegfront, de a lehűlés csak viszonylagos lesz, a kánikula továbbra is kitart. Mivel a forró nappalok után a hajnalok sem hoznak enyhülést, szervezetünk különösen nagy megterhelésnek van kitéve. Megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), hogy melyek az ilyenkor leggyakrabban előforduló egészségügyi problémák, és hogyan tudunk védekezni velük szemben.

2026.07.31. Budapest, hőség, kánikula, Nyugati pályudvar, vízosztés, hőmérő, óra
Fotó: Hatlaczki Balazs

Mint írták, a hőségben folyamatosan nő azok száma, akik olyan általános tünetek miatt kérnek a mentőktől segítséget, mint a szédülés, a gyengeség vagy a hányinger, miközben az ájulással járó rosszullétek száma is megemelkedik. Fontos ugyanakkor megkülönböztetni az enyhébb tünetekkel járó hőkimerülést a súlyos, életveszélyes állapotra utaló hőgutától. 

Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
2026.07.31. Budapest, hőség, kánikula, Szt Gellért tér,
2026.07.31. Budapest, hőség, kánikula, Szt Gellért tér, galambok
2026.07.31. Budapest, hőség, kánikula, Szt Gellért tér,
2026.07.31. Budapest, hőség, kánikula, Szt Gellért tér, 49-es villamo
2026.07.31. Budapest, hőség, kánikula, Szt Gellért tér,
2026.07.31. Budapest, hőség, kánikula, Nyugati pályudvar, vízosztés, hőmérő, óra
2026.07.31. Budapest, hőség, kánikula, Nyugati pályudvar, vízosztés, hőmérő, óra
Galéria: Így próbálunk enyhülést találni a hőségben – képek
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Így próbálhatunk enyhülést találni a hőségben

Hőkimerülést vagy akár hőgutát is okozhat a kánikula

A hőkimerülés a szervezet válasza a nagy melegre és a kevés folyadékfogasztásra. Jellemző tünetei a szédülés, hányinger, hányás és gyengeség. Ilyenkor a hűvösben tartózkodás, illetve a folyadékfogyasztás a megoldás. 

A hőguta ezzel szemben életveszélyes állapot, amely akkor alakul ki, amikor a test már képtelen hűteni magát.

Ilyenkor a beteg már nem izzad, zavarttá válhat, testhőmérséklete jelentősen megemelkedik, pulzusa felgyorsul. Hőguta gyanúja esetén azonnal a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni – hangsúlyozta az OMSZ.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az idősekre és a gyerekekre

Különösen veszélyeztetettek az idősek és a kisgyermekek, hiszen ők azok, akik kevésbé tudnak magukra vigyázni. Az idősek szomjúságérzete jelentősen csökken, a gyermekek pedig sokszor a játék hevében feledkeznek meg a megfelelő folyadékbevitelről, ezért rájuk kiemelt figyelmet kell fordítani. 

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A kánikula nem csillapodik, a hőmérséklet továbbra is rendkívül magas
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A hőség okozta rosszullét megelőzhető a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztással, a tűző napon, melegben tartózkodás és a fizikai megterhelés kerülésével. Amennyiben valaki közterületen lesz rosszul, elsőként érdemes tisztázni, hogy szüksége van-e segítségre, és ha igen, milyenre. Előfordulhat, hogy elegendő számára egy pohár víz vagy árnyékos helyre kísérés. Amennyiben azonban a beteg zavart vagy magatehetetlen, haladéktalanul értesíteni kell a mentőket a 112-es segélyhívó számon.

 

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