Tömegbaleset történt Ócsa közelében, óriási a dugó az M5-ösön

Karambolozott három személygépkocsi és egy kisbusz az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ócsa közelében, a 30. kilométernél.
Karambol az M5-ösön
A balesetnél a dabasi hivatásos és az alsónémedi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az egységek áramtalanítják a járműveket. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem.
Az Útinform azt írja, hogy Budapest felé a 27-es kilométernél is forgalmi incidens történt. Részletekről még nem érkezett információ, de jelentős, 2-3 km hosszú lassulás alakult ki a helyszín előtt.
Érdekesség, hogy az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Lajosmizse és Kecskemét között egy autó kamionnal ütközött. A 70-es km-nél a sérült járművek a leállósávon tartózkodnak, de a bámészkodók és az erős forgalom hatására 8 kmilométeres hosszú torlódás alakult ki.