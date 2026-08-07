Tömegbaleset történt Ócsa közelében, óriási a dugó az M5-ösön

Karambolozott három személygépkocsi és egy kisbusz az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ócsa közelében, a 30. kilométernél.

Karambol Ócsa közelében. Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Karambol az M5-ösön

A balesetnél a dabasi hivatásos és az alsónémedi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az egységek áramtalanítják a járműveket. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem.

Az Útinform azt írja, hogy Budapest felé a 27-es kilométernél is forgalmi incidens történt. Részletekről még nem érkezett információ, de jelentős, 2-3 km hosszú lassulás alakult ki a helyszín előtt.

Érdekesség, hogy az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Lajosmizse és Kecskemét között egy autó kamionnal ütközött. A 70-es km-nél a sérült járművek a leállósávon tartózkodnak, de a bámészkodók és az erős forgalom hatására 8 kmilométeres hosszú torlódás alakult ki.