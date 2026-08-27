Nyílt utcán, fényes nappal késeltek meg egy 15 éves fiút Mátészalkán

Megszúrtak egy 15 éves fiút kedd délután Mátészalkán, a Rácz kertben. A sérültet a mentők kórházba vitték, a támadó pedig elmenekült a helyszínről. A rendőrök nagy erőkkel keresték, később azonban elfogták – tudta meg a szon.hu.

Megszúrtak egy fiút: a rendőrség elfogta azt a férfit Mátészalkán, aki a gyanú szerint megsebesítette a gyereket.

Fotó: police.hu

Idősebb férfi késelte meg a 15 éves fiút

A történtekről a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban számoltak be. A hozzászólások szerint a 15 éves fiút egy idősebb férfi szúrta meg késsel, majd elmenekült a helyszínről.

A fiatal, aki állami gondoskodásban nevelkedik, a támadásban megsérült, a mentők pedig kórházba szállították. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense a portál megkeresésére közölte:

a helyszínről egy gyermeket stabil állapotban vittek kórházba.

Később egy újabb hozzászólásban már arról számoltak be, hogy

a feltételezett elkövetőt elfogták és megbilincselték.

A fényes nappal, a nyílt utcán történt késelés sokakat megdöbbentett a városban. A közösségi oldalon többen találgatták, mi vezethetett a konfliktushoz, amely végül késeléssel ért véget. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást az ügyről.

Nem ez volt az egyetlen megdöbbentő utcai támadás: egy fiatal nőt a monori vasútállomás aluljárójában raboltak ki, miközben a vonathoz sietett. Az elkövető megütötte, hajánál fogva visszarántotta, majd késsel fenyegette.