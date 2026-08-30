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Életveszélyesen megsebesített egy fiatal férfit a debreceni késelő - videó

súlyos sérülés

Életveszélyesen megsebesített egy fiatal férfit a debreceni késelő - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A rendőrök mindössze két órán belül elfogták azt a 64 éves férfit, aki a gyanú szerint két fiatalembert is megszúrt Debrecenben, a Múzeum utcában. Az egyik sérült életveszélyes, a másik súlyos sérüléseket szenvedett.
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súlyos sérüléshajdú - bihar vármegyei rendőr - főkapitányságmúzeum utcában

A Police.hu tájékoztatása szerint augusztus 29-én hajnali három óra körül érkezett bejelentés arról, hogy két fiatal férfit megkéseltek. A helyszínre több rendőri egység és a mentők is kivonultak. A sérülteket kórházba szállították, miközben a járőrök a kapott személyleírás alapján megkezdték az elkövető felkutatását.

késelés
Késelés történt Debrecenben.
Fotó: police.hu

Hajnali késelés Debrecenben, életveszélyben van az egyik sérült

A rendőrök utcáról utcára jártak, majd körülbelül két órával később megtalálták a 64 éves férfit. Megbilincselték, előállították, majd a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A hatóság kezdeményezte a letartóztatását is.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi szóváltásba keveredett a két fiatallal, majd elővett egy kést, amellyel mindkettőjüket megszúrta. 

A 23 éves fiatal életveszélyes, 24 éves barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt folytat eljárást a budapesti lakossal szemben.

 

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