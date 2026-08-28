Súlyos bűncselekmény történt Székesfehérváron augusztus 26-án délután. Egy Aszalvölgyi úti áruházban két helyi férfi kapott össze, majd a szóváltás gyorsan késelésbe torkollott.

Késelésig fajult egy szóváltás egy székesfehérvári áruházban. Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Késelésig fajult egy szóváltás egy székesfehérvári áruházban

A Fejér vármegyei rendőrség közleménye szerint, 12:20 körül két helyi lakos kezdett el veszekedni, majd a 39 éves férfi hirtelen kést rántott, és hastájékon megvágta vitapartnerét, és azonnal elmenekült.

A rendőrök hajtóvadászatot indítottak, ami rekordgyorsasággal zárult. Bő egy órával később, 13 óra 35 perckor a nyomozók egy Budai úti lépcsőháznál kiszúrták és azonnal elfogták a menekülő támadót.

A férfit a rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A rendőrség a férfi otthonában a támadáshoz használt kést is megtalálta és lefoglalta. Az ügyben emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.