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Késelésig fajult egy szóváltás egy székesfehérvári áruházban

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Késsel sebesítette meg vitapartnerét egy 39 éves férfi egy székesfehérvári áruházban, majd elmenekült. A rendőrök alig egy órán belül elfogták az elkövetőt.
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székesfehérvárkéselésrendőrség

Súlyos bűncselekmény történt Székesfehérváron augusztus 26-án délután. Egy Aszalvölgyi úti áruházban két helyi férfi kapott össze, majd a szóváltás gyorsan késelésbe torkollott.

Késelésig fajult egy szóváltás egy székesfehérvári áruházban
Késelésig fajult egy szóváltás egy székesfehérvári áruházban. Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Késelésig fajult egy szóváltás egy székesfehérvári áruházban

A Fejér vármegyei rendőrség közleménye szerint, 12:20 körül két helyi lakos kezdett el veszekedni, majd a 39 éves férfi hirtelen kést rántott, és hastájékon megvágta vitapartnerét, és azonnal elmenekült.

A rendőrök hajtóvadászatot indítottak, ami rekordgyorsasággal zárult. Bő egy órával később, 13 óra 35 perckor a nyomozók egy Budai úti lépcsőháznál kiszúrták és azonnal elfogták a menekülő támadót.

A férfit a rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A rendőrség a férfi otthonában a támadáshoz használt kést is megtalálta és lefoglalta. Az ügyben emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.

 

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