Két ember is meghalt az Ozora Fesztiválon

Két ember is életét vesztette az Ozora Fesztiválon augusztus 1-jén: egy 39 éves magyar nő rosszul lett, később pedig egy 45 éves amerikai férfi halt meg – erősítette meg a Feolnak a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

Fotó: Ozora Festival Official

A rendőrség tájékoztatása szerint a fesztivál biztonsági szolgálata szombat délután értesítette az egyenruhásokat arról, hogy egy nő – vélhetően a nagy hőség miatt – rosszul lett, ezért meg kellett kezdeni az újraélesztését.. Az OZORA fesztivál egészségügyi személyzete küzdött a nő életéért, az újraélesztés azonban nem járt sikerrel. A 39 éves magyar állampolgár életét vesztette.

Nem sokkal később újabb tragédia történt a rendezvényen. Egy 45 éves, amerikai állampolgárságú férfi felmászott a nagyszínpadot övező egyik díszletelemre, majd lezuhant róla. Az életét már nem lehetett megmenteni.

A rendőrség eddig rendelkezésére álló adatai alapján a férfi valószínűleg önkezével vetett véget az életének. A szervezők azt közölték, hogy a férfi feltételezhetően öngyilkossági szándékkal mászott fel a díszletelemre. Az eset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.