Kigyulladt két autó a Thököly úti SZTK előtt

Kigyulladt két autó egy szakrendelő előtt: a hírek szerint a tűz a 18. kerületi Thököly úti SZTK előtt ütött ki.

Kigyulladt két autó a szakrendelő előtt / Fotó: BP18 / Facebook

Kigyulladt két autó a szakrendelő előtt

A BP18 információi szerint a tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, és a lángokat már sikerült eloltaniuk. A Facebook-oldalukon egy videót is megosztottak a helyszínről: ezen látni lehet, amint a kocsik nagy lánggal égtek, mialatt hatalmas füst is keletkezett.

A katasztrófavédelem szerint a raj már az utómunkálatokat végzi.