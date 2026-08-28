Kigyulladt két autó a Thököly úti SZTK előtt

Felcsaptak a lángok a 18. kerületi Thököly úti SZTK előtt. A hírek szerint az ekkor kigyulladt autókhoz a tűzoltók két járművel érkeztek, és a lángokat már sikerült eloltaniuk. A helyszínen készült felvételek alapján a kocsik nagy lánggal égtek és hatalmas füst is keletkezett.
Kigyulladt két autó egy szakrendelő előtt: a hírek szerint a tűz a 18. kerületi Thököly úti SZTK előtt ütött ki.
Kigyulladt két autó a szakrendelő előtt
A BP18 információi szerint a tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, és a lángokat már sikerült eloltaniuk. A Facebook-oldalukon egy videót is megosztottak a helyszínről: ezen látni lehet, amint a kocsik nagy lánggal égtek, mialatt hatalmas füst is keletkezett.
A katasztrófavédelem szerint a raj már az utómunkálatokat végzi.
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A napokban robbanás történt egy mohácsi egy telephelyen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az augusztus 25-én történt balesetben három ember súlyos sérüléseket szenvedett. Az eset egy faipari telephelyen történt. A porrobbanás karbanantartási munkálatok során következett be. A sérültek saját lábon hagyták el a területet, de utána mentőhelikopterrel kellett őket kórházba szállítani. A BAMA információ szerint halálos áldozata is van a tragédiának. A részleteket ITT lehet elolvasni!