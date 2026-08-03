Kigyulladt egy kamion Baja közelében, az avarra is átterjedtek a lángok

Hatalmas lángok csaptak fel hétfő délután az 55-ös főúton, Baja és Csávoly között, a 92. kilométernél, ahol kigyulladt egy kamion. A BAON beszámolója szerint a helyszínre elsőként a bajai hivatásos tűzoltók érkeztek, de több egység is úton van az oltási munkálatokhoz.

Egy kamion kigyulladt az 55-ös főúton.

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Az avarra is átterjedt a tűz

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kamion teljes terjedelmében ég, a lángok pedig mintegy kétszáz méter hosszan az út menti avarra is átterjedtek. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a lángok megfékezésén.

A mentési és oltási munkálatok idejére az 55-ös főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Az arra közlekedőknek kerülőút választása vagy jelentős várakozás ajánlott.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, és arról sem érkezett információ, hogy a tűzesetben megsérült-e valaki.