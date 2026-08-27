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lezuhant kisrepülő

Lezuhant egy kisrepülő Diószegen, meghibásodott a gép motorja

1 órája
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A helyszínre mentőhelikoptert riasztottak. A kisrepülő balesetének körülményeit még vizsgálják.
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lezuhant kisrepülőbalesetkórház

Leszállás közben zuhant le egy kisrepülőgép szerda délután Szlovákiában, a Galántai járásban található Diószegen. A balesetben a pilóta, valamint a vele utazó nő is megsérült. 

A kisrepülő lezuhanásakor súlyos sérülést szenvedett az utas, hozzá mentőhelikoptert riasztottak
A kisrepülő lezuhanásakor súlyos sérülést szenvedett az utas, hozzá mentőhelikoptert riasztottak / Fotó: Pexels

Kisrepülő zuhant le, az utas állapota súlyos

Úgy tudni, az utast mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni, miután súlyos csonttörést szenvedett. A rendőrség valamivel 17 óra után érkezett a baleset helyszínére, a diószegi reptérre.
A balesetről a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság azt mondta, hogy a pilóta azt követően kezdett leszállási manőverbe, hogy a repülőgép motorja meghibásodott, továbbá, hogy egy Eurofox típusú gépről van szó - írja a Paraméter.

A pilótát mentőautóval vitték kórházba, valószínűleg azért, mert kevésbé súlyos sérüléseket szenvedett. Az eset körülményeit vizsgálják.

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