Nagy ára lesz a kalocsai fiatal részeg kisrepülőgépes akciójának

A kisrepülőgép eltulajdonításával gyanúsított férfi letartóztatását a Szekszárdi Járási Ügyészség indítványára egy hónapra rendelte el a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája.

A kisrepülőgép Paks térségébe repült, majd Gerjen közelében ért földet

Fotó: Police.hu

Az ügyészség tájékoztatása szerint a 24 éves férfi szombat reggel engedély nélkül szállt fel a kalocsai repülőtérről egy kisrepülőgéppel, majd Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében, egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre.

A férfi könnyebben megsérült. A gyanú szerint ezt követően a segítségére sietők gépkocsijával próbált elmenekülni a helyszínről, ebben azonban megakadályozták.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi egyáltalán nem rendelkezik járművezetői engedéllyel.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként a 24 éves férfit.

A rablásért két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a férfi követett-e el további, közlekedéssel kapcsolatos bűncselekményeket.

A Szekszárdi Járási Ügyészség a történtek súlyára és a nyomozás érdekeire hivatkozva kezdeményezte a férfi letartóztatását. A bíróság elfogadta az indítványt, és egy hónapra elrendelte a 24 éves férfi letartóztatását.