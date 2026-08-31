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kisrepülőgép

Nagy ára lesz a kalocsai fiatal részeg kisrepülőgépes akciójának

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Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki a gyanú szerint engedély nélkül szállt fel a kalocsai repülőtérről, majd Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. A kisrepülőgép elhagyása után egy autóval próbált elmenekülni, de ebben megakadályozták.
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A kisrepülőgép eltulajdonításával gyanúsított férfi letartóztatását a Szekszárdi Járási Ügyészség indítványára egy hónapra rendelte el a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája.

Kalocsa, kényszerleszállás, letartóztatás, rablás, repülőtér, Gerjen, Paks A kisrepülőgép Paks térségébe repült, majd Gerjen közelében ért földet Fotó: Police.hu
A kisrepülőgép Paks térségébe repült, majd Gerjen közelében ért földet
Fotó: Police.hu

Az ügyészség tájékoztatása szerint a 24 éves férfi szombat reggel engedély nélkül szállt fel a kalocsai repülőtérről egy kisrepülőgéppel, majd Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében, egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre.

A férfi könnyebben megsérült. A gyanú szerint ezt követően a segítségére sietők gépkocsijával próbált elmenekülni a helyszínről, ebben azonban megakadályozták.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi egyáltalán nem rendelkezik járművezetői engedéllyel.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként a 24 éves férfit.

A rablásért két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a férfi követett-e el további, közlekedéssel kapcsolatos bűncselekményeket.

A Szekszárdi Járási Ügyészség a történtek súlyára és a nyomozás érdekeire hivatkozva kezdeményezte a férfi letartóztatását. A bíróság elfogadta az indítványt, és egy hónapra elrendelte a 24 éves férfi letartóztatását.

@teol.hu

Engedély nélkül emelkedett a levegőbe egy Kalocsán parkoló kisrepülő szombat reggel. A Paks felé tartó gépet a Magyar Honvédség radarjai észlelték, ezért a készenléti Gripenek is felszálltak.

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