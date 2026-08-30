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kalocsa

Kisrepülőgép-lopás Kalocsán: meglepő részletek derültek ki a 24 éves tolvajról

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Újabb részletek derültek ki a Kalocsáról ellopott kisrepülő ügyében: a 24 éves V. Róbertnek még autóvezetői engedélye sincs, ennek ellenére egy repülőgéppel szállt fel, majd kényszerleszállást hajtott végre Gerjen határában. A fiatal a történtekre állítólag egyáltalán nem emlékszik, a rendőrök szerint ugyanis részeg volt, amikor ellopta a gépet.
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kalocsakisrepülőgéplopás

Mint arról korábban beszámoltunk, azonnal riasztották a magyar Gripeneket, miután egy 24 éves szomori férfi ellopott egy kisrepülőt Kalocsáról, majd Gerjen határában kényszerleszállást hajtott végre. A férfi a landolást követően menekülni akart, kisétált egy autóútra, ahol megállt neki egy autós. A fiatal ezt követően a kocsit is el akarta lopni, amit a jármű utasa megakadályozott. A 24 éves férfit végül elfogták, kórháza vitték és kiderült: ittas volt, semmire nem emlékszik a történtekből. 

Kalocsán elkötött kisrepülő
Nem emlékszik arra, hogy ellopott egy kisrepülőt. Fotó: Makovics Kornél

 

Még autóvezetői engedélye sincs a kisrepülőt elkötő fiatalnak

Azóta, mint kiderült, a fiatal,  V. Róbert egy Komárom-Esztergom vármegyei településről származik, ahol jelenleg az anyai nagypapája él. Korábban ő is ott lakott, és annak idején általános iskolába is a faluban járt, de a közelmúltban Kalocsára költözött az édesanyjával. Mivel azonban lakcímkártyáján, még nagypapája címe szerepelt, a rendőrök házkutatást tartottak az idős férfinál, akit a Blikk is meglátogatott, majd beszélt a fiatal egy ismerősével is:

Robi tavaly egy rövid ideig valóban a nagyszülei házában élt, akkoriban munkát keresett. De azóta már az édesanyjával Kalocsára költöztek. Eleinte együtt laktak, majd külön albérletbe költözött. Egy helyes barátnője is van, akivel sok időt töltenek együtt. Hála Istennek, nem történt tragédia, Robi is megúszta, és a gépen kívül szerencsére másnak sem lett baja 

- árulta el a lap forrása kiemelve, a kisrepülőgép-tolvajnak még autóvezetői engedélye sincsen, nemhogy repülőgépre való. 

 

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