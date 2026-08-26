Elvehetik a tizedikről kizuhant kisfiú testvérét a szülőktől

Reggel kizuhant egy hétéves kisfiú egy tizedik emeleti panellakásból Szegeden. A gyermek éppen az édesanyjával és négyéves húgával tartózkodott otthon. Az elsődleges információk szerint a nő éppen a kisebbik gyermekével foglalkozott a baleset előtti pillanatokban. A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit, de a családdal a gyámhatóság is nagy valószínűséggel felveszi a kapcsolatot.
Erre számíthatnak a kizuhant kisfiú gyászoló szülei
Balogi Zsófia családjogi szakjogász az üggyel kapcsolatban az Origónak elmondta: szinte garantált, hogy a gyámhatóság elrendeli a kisebbik gyermek védelembe vételét. Ez egy segítő jellegű hatósági intézkedés.
– Az intézkedés meghozatalakor figyelembe veszik, hogy a gyermek, a halálos baleset áldozata
az édesanyja felügyelete mellett tartózkodott otthon.
Ez a körülmény indokolja, hogy a hatóság megvizsgálja a nevelési képességeket. Az intézkedés keretében a családsegítő és az esetmenedzser magatartási szabályokat ír elő és nevelési módszereket javasol. Egy év elteltével a védelembe vételt felülvizsgálják, és ha mindent rendben találnak, megszüntetik – magyarázta az ügyvéd, és hozzátette: rosszabb esetben a hatóság dönthet a kisebbik gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről, más szóval kiemeléséről is, igaz, ezt a lehetőséget csakis a legvégső esetben választják.
– A gyámhatóság szakemberei, illetve a családsegítő és esetmenedzser természetesen azt is ellenőrzi, hogy a szülők részéről felmerült-e olyan közvetlenül veszélyeztető körülmény, illetve súlyos gondatlanság, ami indokolttá teszi az legszigorúbb intézkedés azonnali meghozatalát – mondta lapunknak a szakjogász.
Az esetet bonyolítja, hogy a baleset áldozata különös gondoskodást igénylő kisfiú volt.
Ebből következik, hogy fokozottabb figyelmet is igényelt. A tény, hogy a gyermek kizuhant, alátámasztja a feltételezést, hogy bizonyos óvintézkedések elmaradhattak, és egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehetett a tragédiához.