Elvehetik a tizedikről kizuhant kisfiú testvérét a szülőktől

– Az intézkedés meghozatalakor figyelembe veszik, hogy a gyermek, a halálos baleset áldozata

az édesanyja felügyelete mellett tartózkodott otthon.

Ez a körülmény indokolja, hogy a hatóság megvizsgálja a nevelési képességeket. Az intézkedés keretében a családsegítő és az esetmenedzser magatartási szabályokat ír elő és nevelési módszereket javasol. Egy év elteltével a védelembe vételt felülvizsgálják, és ha mindent rendben találnak, megszüntetik – magyarázta az ügyvéd, és hozzátette: rosszabb esetben a hatóság dönthet a kisebbik gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről, más szóval kiemeléséről is, igaz, ezt a lehetőséget csakis a legvégső esetben választják.

Balogi Zsófia családjogi szakjogász (Fotó: Origo)

– A gyámhatóság szakemberei, illetve a családsegítő és esetmenedzser természetesen azt is ellenőrzi, hogy a szülők részéről felmerült-e olyan közvetlenül veszélyeztető körülmény, illetve súlyos gondatlanság, ami indokolttá teszi az legszigorúbb intézkedés azonnali meghozatalát – mondta lapunknak a szakjogász.

Az esetet bonyolítja, hogy a baleset áldozata különös gondoskodást igénylő kisfiú volt.

Ebből következik, hogy fokozottabb figyelmet is igényelt. A tény, hogy a gyermek kizuhant, alátámasztja a feltételezést, hogy bizonyos óvintézkedések elmaradhattak, és egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehetett a tragédiához.