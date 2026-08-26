Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baleset

Gyermeket gázolt a villamos a Batthyány téren: életveszélyes sérüléseket szenvedett a fiú

kizuhant

Elvehetik a tizedikről kizuhant kisfiú testvérét a szülőktől

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Védelembe vehetik a balesetben elhunyt kisfiú húgát, ha az eljáró gyámhatóság úgy ítéli meg, hogy erre szükség van. Szegeden egy tizedik emeleti panellakásból kizuhant egy hétéves gyermek, akinek már nem lehetett megmenteni az életét. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kizuhantgyászhaláltragédia

Reggel kizuhant egy hétéves kisfiú egy tizedik emeleti panellakásból Szegeden. A gyermek éppen az édesanyjával és négyéves húgával tartózkodott otthon. Az elsődleges információk szerint a nő éppen a kisebbik gyermekével foglalkozott a baleset előtti pillanatokban. A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit, de a családdal a gyámhatóság is nagy valószínűséggel felveszi a kapcsolatot.

Kizuhant kisfiú
Kizuhant egy hétéves kisfiú a tizedik emeletről (Fotó: Délmagyarország)

Erre számíthatnak a kizuhant kisfiú gyászoló szülei

Balogi Zsófia családjogi szakjogász az üggyel kapcsolatban az Origónak elmondta: szinte garantált, hogy a gyámhatóság elrendeli a kisebbik gyermek védelembe vételét. Ez egy segítő jellegű hatósági intézkedés.

Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Galéria: Kizuhant egy gyermek a tízemeletes panelházból Szegeden
1/12
A szegedi tragédia helyszínére rendőrök és mentők érkeztek, az épület környékét a rendőrség lezárta

– Az intézkedés meghozatalakor figyelembe veszik, hogy a gyermek, a halálos baleset áldozata

az édesanyja felügyelete mellett tartózkodott otthon.

Ez a körülmény indokolja, hogy a hatóság megvizsgálja a nevelési képességeket. Az intézkedés keretében a családsegítő és az esetmenedzser magatartási szabályokat ír elő és nevelési módszereket javasol. Egy év elteltével a védelembe vételt felülvizsgálják, és ha mindent rendben találnak, megszüntetik – magyarázta az ügyvéd, és hozzátette: rosszabb esetben a hatóság dönthet a kisebbik gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről, más szóval kiemeléséről is, igaz, ezt a lehetőséget csakis a legvégső esetben választják.

Balogi Zsófia családjogi szakjogász (Fotó: Origo)

– A gyámhatóság szakemberei, illetve a családsegítő és esetmenedzser természetesen azt is ellenőrzi, hogy a szülők részéről felmerült-e olyan közvetlenül veszélyeztető körülmény, illetve súlyos gondatlanság, ami indokolttá teszi az legszigorúbb intézkedés azonnali meghozatalát – mondta lapunknak a szakjogász.

Az esetet bonyolítja, hogy a baleset áldozata különös gondoskodást igénylő kisfiú volt.

Ebből következik, hogy fokozottabb figyelmet is igényelt. A tény, hogy a gyermek kizuhant, alátámasztja a feltételezést, hogy bizonyos óvintézkedések elmaradhattak, és egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehetett a tragédiához.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!