Oroszlánfej és „Szeretlek” feliratú tetoválás: ezek alapján is felismerhető a 25 éves körözött férfi

Elfogatóparancs van érvényben a 25 éves Takács Armand ellen. A férfit fogolyszökés bűntette miatt március óta körözik, de a hatóságoknak eddig nem sikerült a nyomára bukkanniuk.
A Szombathelyi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki a 25 éves Takács Armand ellen. A férfit fogolyszökés bűntette miatt körözik, azonban a rendőrök eddig nem találták meg – adta hírül a VAOL.
Tetoválásai alapján is felismerhető
A rendőrség tájékoztatása szerint a keresett férfi 171–175 centiméter magas, rövid barna hajú, kék szemű. Különös ismertetőjegyei közé tartoznak a karján lévő tetoválások:
bal alkarján egy fekete oroszlánfej, jobb alkarján pedig egy fekete rózsa és a „szeretlek” felirat látható.
A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a rendőrség hivatalos elérhetőségeinek valamelyikén vagy a körözési adatlapon megadott módon.
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