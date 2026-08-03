Oroszlánfej és „Szeretlek” feliratú tetoválás: ezek alapján is felismerhető a 25 éves körözött férfi

A Szombathelyi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki a 25 éves Takács Armand ellen. A férfit fogolyszökés bűntette miatt körözik, azonban a rendőrök eddig nem találták meg – adta hírül a VAOL.

Szökésben van egy 25 éves férfi, a rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Fotó: MW

Tetoválásai alapján is felismerhető

A rendőrség tájékoztatása szerint a keresett férfi 171–175 centiméter magas, rövid barna hajú, kék szemű. Különös ismertetőjegyei közé tartoznak a karján lévő tetoválások:

bal alkarján egy fekete oroszlánfej, jobb alkarján pedig egy fekete rózsa és a „szeretlek” felirat látható.

Körözés Szombathelyen: nagy erőkkel keresik Takács Armandot

Forrás: Police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a rendőrség hivatalos elérhetőségeinek valamelyikén vagy a körözési adatlapon megadott módon.