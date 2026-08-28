A legkeresettebb bűnözők egyikét sikerült elfogni Magyarországon

Húsz éve körözött 60 éves brit férfit fogtak el Magyarországon az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelzése nyomán - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

Húsz éve körözött brit férfit fogtak el Magyarországon / Fotó: Scott Rodgerson / Unsplash

Húsz éve körözött brit férfit fogtak el Magyarországon

Azt írták, hogy kedden az FBI Magyarországra delegált egységétől kapott jelzést a nyomozó iroda, miszerint egy nemzetközi elfogatóparanccsal keresett brit állampolgár Magyarországon keresztül utazhat át.

Az amerikai társhatóságok 2003-tól nyomoztak ellene gyermekkorú személy sérelmére, illegális szexuális tevékenységre irányuló kényszerítés és rábírás bűncselekmény elkövetése miatt, s a legkeresettebb bűnözők közé tartozott.

A gyanúsított 2004 szeptemberében szökött meg az Egyesült Államokból, a feltételezés szerint Angliába. Az amerikai igazságügyi hatóságok 2004 novemberében elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd 2006-ban a nemzetközi körözését is elrendelték. A terheltet 2006 márciusa óta körözte a Washingtoni Interpol Iroda is.

A magyar nyomozók azonosították azt a brit rendszámú gépkocsit, amit a körözött használt, s ez alapján derítették ki, hogy a férfi augusztus 26-án Romániából lépett be Magyarországra, majd miután az aktuális tartózkodási helyét is behatárolták, a KR NNI felvette a kapcsolatot a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékeseivel, tájékoztatva őket arról, hogy az autó a célszeméllyel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felől az M3-as autópályán feléjük tart.

A járőrök végül Polgárnál érték utol, és vezették ki az autót egy pihenőhelyre, majd igazoltatták a sofőrt: a gyanú beigazolódott, a járművet a keresett 60 éves férfi vezette, akit azonnal el is fogtak, majd előállították a Hajdúnánási Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették.

A nyomozó iroda kezdeményezte a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte - áll a közleményben.