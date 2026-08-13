Tenerifén kapták el az EU legkeresettebb bűnözői között számon tartott magyar párt - videó

A körözött magyar pár elfogásáról csütörtökön számolt be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A 32 éves férfit és szintén 32 éves társát múlt pénteken Tenerifén fogták el a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésének eredményeként – írja az MTI.

A körözött magyar párt Tenerifén fogták el a hatóságok – A kép illusztráció

Fotó: CHRISTOPH HARDT/GEISLER-FOTOPRES / Geisler-Fotopress

A körözött pár egy kábítószer-kereskedő bűnszervezetben töltött be vezető szerepet

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást. Az eljárás során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét.

A kutatások során több ezer tő kendert, valamint több mint 180 kilogramm marihuánát foglaltak le.

A rendőrség közlése szerint a szervezetben vezető szerepet betöltő férfi és nő – akik a magánéletben is egy párt alkotnak – a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek.

A kábítószer különösen jelentős mennyisége és a bűncselekmény súlyossága miatt előbb felkerültek a magyar rendőrség TOP 50-es körözési listájára, majd az EU legkeresettebb bűnözőit felsoroló Europe's Most Wanted listára is.

A magyar és spanyol hatóságok nyomozásának eredményeként múlt pénteken Tenerifén elfogták őket. A gyanúsítottak jelenleg átadási letartóztatásban vannak.