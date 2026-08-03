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közúti lövöldözés

Nem tűrte el, hogy megelőzzék az autópályán, ezért fegyvert rántott a 42 éves férfi

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Vádalku keretében ismerte el bűnösségét egy pennsylvaniai férfi, aki tavaly ősszel rálőtt egy másik autósra. A közúti lövöldözés ügyében az ítélethirdetést szeptember végére tűzték ki.
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közúti lövöldözésbűncselekményEgyesült Államok

Bűnösnek vallotta magát a közúti lövöldözés ügyében Christopher Corbi, akit azzal vádoltak, hogy 2025 októberében rálőtt egy nőre Pennsylvania államban, miután az autópályán megelőzte járművét – számolt be róla a Law and Crime.

A közúti lövöldözés a Newtown Bypass és a Woodbourne Road közelében történt Pennsylvania államban – A kép illusztráció Fotó: Unsplash
A közúti lövöldözés a Newtown Bypass és a Woodbourne Road közelében történt Pennsylvania államban – A kép illusztráció
Fotó: Unsplash

A 42 éves férfi bűnösnek vallotta magát két rendbeli súlyos testi sértés, valamint testi sértés és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények ügyében. A vádalku részeként az ügyészség ejtette az emberölési kísérlet vádját. Az ítélethirdetést szeptember 29-re tűzték ki.

Mit lehet tudni a közúti lövöldözésről?

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset 2025. október 27-én történt a Newtown Bypass és a Woodbourne Road közelében. A sértett, Kathryn Runner elmondása szerint egy lassan haladó autót előzött meg, amikor a másik jármű vezetője fegyvert rántott és tüzet nyitott rá.

A nő később arról beszélt, hogy nem előzte meg szóváltás vagy konfliktus a történteket. Állítása szerint nem dudált, nem tett sértő kézmozdulatot, csupán a többi autóhoz hasonlóan kikerülte a lassan haladó járművet.

A lövések betörték az autó egyik ablakát, majd a nő a segélyhívót tárcsázta, miközben megpróbálta követni a járművet, hogy feljegyezze annak rendszámát. A gyanúsított ezt követően egy másik útra kanyarodott, és további lövéseket adott le. Az egyik lövedék eltalálta a nő bal csuklóját.

A sértettet kórházba szállították, ahol néhány öltéssel ellátták sérülését. A rendőrök a megadott rendszám alapján néhány percen belül elfogták a gyanúsítottat, akinek autójában egy lőfegyvert is találtak.

 

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