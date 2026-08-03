Nem tűrte el, hogy megelőzzék az autópályán, ezért fegyvert rántott a 42 éves férfi

Bűnösnek vallotta magát a közúti lövöldözés ügyében Christopher Corbi, akit azzal vádoltak, hogy 2025 októberében rálőtt egy nőre Pennsylvania államban, miután az autópályán megelőzte járművét – számolt be róla a Law and Crime.
A 42 éves férfi bűnösnek vallotta magát két rendbeli súlyos testi sértés, valamint testi sértés és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények ügyében. A vádalku részeként az ügyészség ejtette az emberölési kísérlet vádját. Az ítélethirdetést szeptember 29-re tűzték ki.
Mit lehet tudni a közúti lövöldözésről?
A hatóságok tájékoztatása szerint az eset 2025. október 27-én történt a Newtown Bypass és a Woodbourne Road közelében. A sértett, Kathryn Runner elmondása szerint egy lassan haladó autót előzött meg, amikor a másik jármű vezetője fegyvert rántott és tüzet nyitott rá.
A nő később arról beszélt, hogy nem előzte meg szóváltás vagy konfliktus a történteket. Állítása szerint nem dudált, nem tett sértő kézmozdulatot, csupán a többi autóhoz hasonlóan kikerülte a lassan haladó járművet.
A lövések betörték az autó egyik ablakát, majd a nő a segélyhívót tárcsázta, miközben megpróbálta követni a járművet, hogy feljegyezze annak rendszámát. A gyanúsított ezt követően egy másik útra kanyarodott, és további lövéseket adott le. Az egyik lövedék eltalálta a nő bal csuklóját.
A sértettet kórházba szállították, ahol néhány öltéssel ellátták sérülését. A rendőrök a megadott rendszám alapján néhány percen belül elfogták a gyanúsítottat, akinek autójában egy lőfegyvert is találtak.