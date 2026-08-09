Időzített bomba a fővárosi droghelyzet: ezért lepték el Budapestet a kristályozók

Bár kontinensünkön manapság rekordmennyiségű kábítószer van jelen a piacon, a kristály térhódítása kelet-európai, sőt, kifejezetten magyar sajátosság. Dávid Ferenc, a Kék Pont Alapítvány projektkoordinátora az Origónak ezzel kapcoslatban azt mondta: a probléma gyökerei 2010-ig nyúlnak vissza, amikor a brit hatóságok hatalmas mennyiségben foglaltak le az ecstasy (MDMA) gyártásához szükséges szafrolkészleteket. A keletkező vákuumot a drogkereskedők „házilag barkácsolt” szerekkel próbálták betölteni, így született meg az utcán „Kati” vagy „Zsuzsi” néven ismert mefedron. A szer berobbanásában és térnyerésében a sajtónyilvánosság is szerepet játszott: a híradások rendszeresen beszámoltak az interneten megrendelhető, ecstasyhoz hasonló érzelmi hallucinációt kiváltó új drogról. A mefedron hamarosan letarolta a piacot, és még a korábbi speed- vagy heroinfogyasztók jelentős része is átnyergelt rá.
Megjelent a kristály, kettéhasadt a magyar drogpiac
Amikor a magyar állam 2010 végén tiltólistára helyezte a mefedront, újabb, egyre rosszabb minőségű másolatok lepték el az utcákat, amelyek végül leszivárogtak a legszegényebb rétegekhez. A 2015-ben berobbanó szintetikus kannabinoid („biofű” vagy „herbál”) ugyancsak a leszakadó társadalmi csoportok drogjává vált, majd néhány év alatt szinte teljesen eltűnt a piacról. Ekkor vette át a helyét a Kínában tömegesen előállított kristály, más néven „füst” vagy „cukor”, amely az új pszichoaktív stimulánsok csoportjába tartozik.
A szintetikus szerek megjelenésével az ellátórendszerben is súlyos törésvonalak keletkeztek. Amikor a 2010-es évek közepén egyértelművé vált, hogy a probléma a legszegényebb rétegeket érinti, az addiktológiai színtér szociálpolitikai kérdésként tekintett a jelenségre, a szociális szféra viszont addiktológiai problémaként kezelte az ügyet, és szintén hátralépett.
Az így keletkezett intézményi űrbe zuhantak be a pesti utcákon élő vagy a vidéki szegregátumokban tengődő szerhasználók. Ezzel párhuzamosan két, egymástól teljesen független szerpiac alakult ki Magyarországon:
van a bérből, fizetésből élő droghasználók tábora, akik klasszikus kábítószereket, kokaint, heroint, speedet vagy marihuánát fogyasztanak, és van egy szerpiac a nyomorban élők számára, ahol egyértelműen a kristály uralkodik.
Ez a két csoport semmit nem tud egymásról és semmi közük egymáshoz.
Egyre jelentősebb a drogprobléma Budapesten
Az utcai szerhasználat nyaranta válik igazán láthatóvá, de az utóbbi időben nagyságrendekkel lett szembetűnőbb a fővárosban. Bekövetkezett ugyanis az a folyamat, amitől a szakemberek régóta tartottak: a vidéki szegregátumokból is egyre nagyobb számban érkeznek szerhasználók Budapestre. Dávid Ferenc szerint ennek egyik lehetséges oka, hogy az előző kormány „drogháborúja” miatt megszűnt a kristályellátás a saját lakóhelyükön, ezért célba veszik Budapestet, mert itt továbbra is bármikor hozzájuthatnak a napi adagjukhoz.
Fontos tudni, hogy a kristályt szívók és a szert terítők is szinte kivétel nélkül hajléktalanként, az utcán élnek, legnagyobb részük a gyermekvédelmi ellátórendszerből kikerülve vált földönfutóvá. Megtudtuk azt is, hogy bár egy-egy adag, ami néhány rögöt jelent olcsónak tűnhet, a kristályozás azonban költséges szenvedély: egy aktív szerhasználó naponta 8–10 ezer forintot is elkölt rá.
A kristályt alufóliában vagy üvegpipában melegítik, majd beszívják a gőzét
A kristály nevű drog egy katinon-származék, a katcserje hatóanyagából kémiai úton előállított, rendkívül erős stimuláns. Használatakor a szert alufóliában vagy üvegpipában alulról melegítik, majd a keletkező gőzt beszívják. Hatásmechanizmusa az extrém vágyfokozástól a súlyos, paranoiás szorongásig terjed. A felpörgött, utcán fel-alá szaladgáló, gyakran őrjöngő és hadonászó emberek látványa félelmet és ellenérzést vált ki a járókelőkből.
A szer intravénás használata egyelőre nem jellemző, mivel az utcán élők nehezen jutnak fecskendőhöz és tűhöz. Ugyanakkor a kristály befecskendezése sokkal intenzívebb hatást vált ki, így ha ez a módszer mégiscsak trenddé válik, az a katasztrófa következő állomása lesz. Ezt a lakosság már végképp nem tudná tolerálni, és a tűhasználattal törvényszerűen robbannának be az olyan fertőző betegségek, mint a hepatitis vagy a HIV.
Egyik napról a másikra nem fog megszűnni a probléma
Dávid Ferenc rávilágított, a városlakók érthető módon azt szeretnék, ha ezek az emberek már holnapra eltűnnének az utcákról, parkokból. A feszültség folyamatosan nő, és fennáll a veszélye annak, hogy a helyzet előbb-utóbb erőszakos önbíráskodásba torkollik.
A probléma azonban egyik napról a másikra nem számolható fel. Az elmozduláshoz és az érintettek felépüléséhez időre és komplex intézkedésekre lenne szükség.
- Rendészeti lépések és megelőzés: Meg kell akadályozni az újabb vidéki csoportok fővárosba áramlását, és el kell érni, hogy a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok ne az utcán kössenek ki.
- Épkézláb drogstratégia: A szakember szerint a „drogmentes Magyarország” víziója nem tekinthető reális stratégiának, valódi szakmai alapokra van szükség.
- Hosszú távú segítségnyújtás: A szerhasználók felépülése legalább másfél évet vesz igénybe. Ehhez kiépített intézményi háttérre, segítői hálózatra, lakhatási és munkalehetőségre, valamint jelentős anyagi forrásokra lenne szükség.
Dávid Ferenc hangsúlyozta: bár a társadalomtól értelemszerűen nem várható el a jelenség elfogadása, a minimális társadalmi szolidaritás és az érintettek démonizációjának megszüntetése elengedhetetlen. Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer részéről pedig fontos lenne az elutasító attitűd felszámolása a probléma hatékony kezelése érdekében.
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