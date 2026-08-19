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lakástűz

Egy ember meghalt a székesfehérvári lakástűzben, többeket kórházba szállítottak

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Egy ember meghalt, több lakót pedig füstmérgezés miatt kórházba szállítottak, miután tűz ütött ki egy székesfehérvári panelház hetedik emeletén. Az oltás közben hét embert mentettek ki az épületből, közülük négyet létra segítségével hoztak le.
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lakástűzSzékesfehérvárhalál

Egy ember meghalt a székesfehérvári Toronysoron történt lakástűzben, több lakó pedig füstmérgezést szenvedett – közölte a katasztrófavédelem. A tűz egy kilencemeletes épület hetedik emeletén keletkezett, a lángok azonban nem terjedtek tovább a felsőbb szintekre.

Székesfehérvár, Toronysor, tűz, panelház, tűzoltók, füstmérgezés, katasztrófavédelem, Fejér vármegye A lakástűz oltása közben létra segítségével is mentettek ki lakókat
A lakástűz oltása közben létra segítségével is mentettek ki lakókat
Fotó: Nagy Norbert / Feol.hu

Lakástűz Székesfehérváron – hét embert mentettek ki az épületből

A tűz szerda dél körül ütött ki Székesfehérváron, a Toronysoron. A katasztrófavédelem első tájékoztatása szerint egy hatodik emeleti lakás égett, később azonban pontosították, hogy a hetedik emeleten található ingatlan egyik helyisége égett teljes terjedelmében.

A helyszínre a székesfehérvári, pétfürdői és pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az egységek az oltással párhuzamosan megkezdték azoknak a lakóknak a kimenekítését is, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet.

Három embert mentőálarcban, a lépcsőházon keresztül vezettek ki, további négy lakót pedig létra segítségével mentettek ki. Az oltást követően a tűzoltók átvizsgálták az érintett szint feletti lakásokat is.

A tűz nem terjedt át a szomszédos lakásokra. A helyszínre a Fejér Medic egyesület is kivonult – számolt be róla az MTI.

 

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