Egy ember meghalt a székesfehérvári lakástűzben, többeket kórházba szállítottak

Egy ember meghalt a székesfehérvári Toronysoron történt lakástűzben, több lakó pedig füstmérgezést szenvedett – közölte a katasztrófavédelem. A tűz egy kilencemeletes épület hetedik emeletén keletkezett, a lángok azonban nem terjedtek tovább a felsőbb szintekre.

A lakástűz oltása közben létra segítségével is mentettek ki lakókat

Fotó: Nagy Norbert / Feol.hu

Lakástűz Székesfehérváron – hét embert mentettek ki az épületből

A tűz szerda dél körül ütött ki Székesfehérváron, a Toronysoron. A katasztrófavédelem első tájékoztatása szerint egy hatodik emeleti lakás égett, később azonban pontosították, hogy a hetedik emeleten található ingatlan egyik helyisége égett teljes terjedelmében.

A helyszínre a székesfehérvári, pétfürdői és pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az egységek az oltással párhuzamosan megkezdték azoknak a lakóknak a kimenekítését is, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet.

Három embert mentőálarcban, a lépcsőházon keresztül vezettek ki, további négy lakót pedig létra segítségével mentettek ki. Az oltást követően a tűzoltók átvizsgálták az érintett szint feletti lakásokat is.

A tűz nem terjedt át a szomszédos lakásokra. A helyszínre a Fejér Medic egyesület is kivonult – számolt be róla az MTI.