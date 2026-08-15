Lángokban áll Szeged

Először a Bordányi útról érkezett bejelentés a műveletirányításhoz, ott nagyjából kétezer négyzetméteren erdő aljnövényzete, gaz, avar kapott lángra, a tűz veszélyt jelentett egy lakatlan tanyára is. A szegedi hivatásos és önkéntes tűzoltók vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal oltják a lángokat.

Több helyen is tűz ütött kis Szegeden (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

A Vértói úton meggyulladt, nagy területen égő avart szegedi és hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók oltották el.

A következő jelzés az Erdőszéli útról érkezett, ott nagyjából háromtucatnyi, nagy méretű körbála fogott tüzet. Szegedi és kisteleki hivatásos tűzoltók vonultak a teljes terjedelemben égő bálák tüzéhez. A rakatokat széthúzzák, elégetik.

A Vértói úton egy másik helyszínen is meggyulladt az avar, nagyjából másfél hektáron ég a vegetáció, ruzsai, makói, hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztottak az esethez.