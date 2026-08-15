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szeged

Lángokban áll Szeged

23 perce
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Több helyen is tűz ütött ki Szegeden, több ezer négyzetméteren tombolnak a lángok.
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szegedtűztűzoltók

Először a Bordányi útról érkezett bejelentés a műveletirányításhoz, ott nagyjából kétezer négyzetméteren erdő aljnövényzete, gaz, avar kapott lángra, a tűz veszélyt jelentett egy lakatlan tanyára is. A szegedi hivatásos és önkéntes tűzoltók vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal oltják a lángokat. 

Több helyen is tűz ütött kis Szegeden
Több helyen is tűz ütött kis Szegeden (a kép illusztráció)
Fotó: Tóth Imre / MW

A Vértói úton meggyulladt, nagy területen égő avart szegedi és hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók oltották el. 

A következő jelzés az Erdőszéli útról érkezett, ott nagyjából háromtucatnyi, nagy méretű körbála fogott tüzet. Szegedi és kisteleki hivatásos tűzoltók vonultak a teljes terjedelemben égő bálák tüzéhez. A rakatokat széthúzzák, elégetik. 

A Vértói úton egy másik helyszínen is meggyulladt az avar, nagyjából másfél hektáron ég a vegetáció, ruzsai, makói, hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztottak az esethez.

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