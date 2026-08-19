Letartóztatták a férfit, aki a nyílt utcán fojtogatta a volt párját

Lapunk is beszámolt arról, ahogy a járókelők siettek egy nő segítségére, akit a falhoz szorítva fojtogatott a volt párja péntek délután a budapesti Lehel térnél. A két másik nő ekkor kiszabadította az áldozatot, majd értesítették a rendőrséget. Később kiderült, hogy a megtámadott nőnél volt egy 60 napra szóló, június 26-án kiadott megelőző távoltartó végzés, amely a történtek idején még hatályban volt. A férfi letartóztatását nemrég a bíróság elrendelte.
Letartóztatták a férfit, aki az utcán bántalmazta a volt partnerét
Az ügyészség közleménye szerint a 34 éves férfi többször is bántalmazta a párját, aki emiatt 2026 júniusában könnyű sérüléseket szenvedett, majd - miután a rendőrség kapcsolati erőszak miatt gyanúsítottként kihallgatta -, a bíróság a sértett kérésére megelőző távoltartást rendelt el a férfival szemben. Ő azonban ennek szabályait többször is megsértette: fenyegető üzeneteket írt a nőnek, majd 2026. augusztus 14-én a munkahelyén is felkereste.
A férfi itt, majd később az utcán is bántalmazta a nőt: a nyakánál fogva a falhoz szorította a síró áldozatot, fojtogatta, és megpróbálta megcsókolni, a nő pedig igyekezett kiszabadulni. Ezt észlelve két járókelő nő sietett a sértett segítségére, akiket a férfi szintén megfenyegetett, illetve egyiküket meg is lökte. Az időközben értesített rendőrök végül elfogták, majd őrizetbe vették a férfit.
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a sértett védelme és további bűncselekmények megelőzése céljából indítványt tett a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi letartóztatására. A legsúlyosabb kényszerintézkedést a nyomozási bíró el is rendelte egy hónapra, így biztosítva azt, hogy ne kerülhessen sor a bűn megismétlésére. A döntés nem végleges, a gyanúsított és védője fel is lebbezett, ez azonban a kényszerintézkedés végrehajtását nem halasztja el.
Ha Önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu
A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.