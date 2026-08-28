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halálos gázolás

Nem tartóztatták le a siófoki halálos gázolás 18 éves sofőrjét

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Hiába kérte az ügyészség a letartóztatását, szabadlábon maradhat a siófoki halálos gázolás 18 éves gyanúsítottja. A bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el, nyomkövetőt kell viselnie, és otthonát sem hagyhatja el.
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halálos gázoláskerékpárossiófok

Az ügyészség letartóztatását indítványozta, a bíróság azonban bűnügyi felügyeletet rendelt el annak a 18 éves sofőrnek az ügyében, aki augusztus 11-én halálra gázolt egy kerékpárost Siófok belvárosában. A fiatal férfi nyomkövető eszközt visel, és nem hagyhatja el a lakóhelyét. A Sonline.hu információja szerint a hatósági eljárás megkezdéséig a fiatal kórházban volt.

letartóztatás
Az ügyészi indítvány ellenére nem rendelte el az előzetes letartóztatását annak a fiatal sofőrnek a siófoki bíróság, aki augusztus 11-én halálra gázolt Siófok belvárosában egy kerékpárost.
Fotó: Facebook/Fónai Autómentő

Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék sajtószóvivője megerősítette a portál értesülését.

 A férfit augusztus 25-én vették őrizetbe, majd a Siófoki Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal szemben nem rendelte el a letartóztatását.

Száz kilométer per órával hajthatott

Mint arról beszámoltunk, a tragikus baleset augusztus 11-én történt a Batthyány Lajos utcában. 

A személyautó hátulról ütötte el a kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. Az autó ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, négy utasa pedig megsérült.

A rendőrség szerint a volánnál egy 18 éves, mindössze két hónapja jogosítvánnyal rendelkező fiatal ült. 

A későbbi szakértői vizsgálat alapján az autó a 40 kilométeres sebességkorlátozás ellenére mintegy 100 kilométer/órával haladhatott.

A baleset után Lengyel Róbert, Siófok polgármestere szigorúbb közlekedési ellenőrzést és határozottabb rendőri fellépést sürgetett. Vitézy Dávid pedig a kirívó gyorshajtások szigorúbb büntetésének szükségességére hívta fel a figyelmet.

 

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