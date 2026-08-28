Letartóztatták az injekciós tűvel fenyegető salgótarjáni rablót

Őrizetbe vették azt a 36 éves férfit, aki a gyanú szerint injekciós tűvel és fecskendővel fenyegetett meg egy eladót egy salgótarjáni dohányboltban, majd 124 ezer forinttal menekült el. A Salgótarjáni Járási Ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

Letartóztatták azt a 36 éves férfit, aki injekciós tűvel és fecskendővel fenyegetett meg egy eladót egy salgótarjáni dohányboltban.

Fotó: Képernyőfotó/YouTube

Maszkban ment be az üzletbe

A gyanúsított augusztus 18-án a dohánybolt közelében várakozott, majd akkor ment be, amikor már csak az eladó tartózkodott bent. Fekete maszkot húzott a fejére, egyik kezében injekciós tűt, a másikban fecskendőt tartott, és a bevételt követelte.

A tűt és a fecskendőt összeillesztette, majd azt mondta az eladónak, hogy a fecskendőben levegő van.

A megfélemlített nő 124 ezer forint készpénzt adott át neki, a férfi pedig elmenekült.

Egy hónapra letartóztatták

Az ügyészség szerint a levegővel telt injekciós tű az élet kioltására alkalmas eszköznek minősül, ezért

a férfi ellen felfegyverkezve elkövetett rablás miatt folyik eljárás.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd a Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra letartóztatta.

A döntés ellen a férfi és védője fellebbezett, így a határozat egyelőre nem végleges.