Eltűnt egy 15 éves dán lány pár napja, Berettyóújfalun került elő

A Fővárosi Törvényszék elrendelte annak a 22 éves magyar férfinak az ideiglenes átadási letartóztatását, aki a gyanú szerint egy 15 éves dán lányt szállított Magyarországra, hogy később szexuális bűncselekményeket kövessen el ellene - közölte a bíróság kedden az MTI-vel.

Letartóztatták férfit, aki Magyarországra csalt egy dán kiskorút. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Letartóztatták férfit, aki Magyarországra csalt egy dán kiskorút

A férfi ellen a dán Honses városi bírósága bocsátott ki európai elfogatóparancsot "emberrablás, jogtalan fogvatartás vagy túszejtés, gyermekek kizsákmányolása és gyermekpornográfia bűncselekmény" elkövetése miatt.

A férfi 2026 januárjában a közösségi médián keresztül ismerkedett meg a sértettel, akit a fiatal kora és tapasztalatlansága miatt könnyedén manipulált, majd augusztusban Magyarországra szállított.

Az elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette.

A törvényszék tájékoztatása szerint a férfi a keddi tárgyaláson hozzájárult ahhoz, hogy átadják a dán hatóságoknak.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 15 éves lány kedden reggel hagyta el otthonát a dániai Hedenstedben, később a délkelet-jütlandi rendőrség a lakosság, valamint a média segítségét is kérte a kereséshez. Végül az eltűnt kiskorút augusztus 6-án Hajdú-Bihar vármegyében, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai találták meg sérülésmentesen.